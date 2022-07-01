Peygamber Efendimiz'e saygısızlık affedilmedi! Gözaltına alındılar

Pakistan’ın Karaçi şehrinde bir teknoloji mağazasında çalışan 27 kişi, Hazreti Muhammed'e saygısızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Karaçi'deki "Star City Alışveriş Merkezi"nde yer alan teknoloji mağazası çalışanlarının, Hazreti Muhammed’e yönelik hakaret içeren bir WiFi cihazı kurduğu iddiası ortaya atıldı.

Mağaza kapandı

Bunun üzerine çok sayıda kişi, mağaza çalışanlarını protesto etmek üzere alışveriş merkezi etrafında toplandı. Göstericiler, alışveriş merkezinin tabelalarına zarar verdi. Bu arada, iddialarla ilişkili mağaza da kapandı.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, protestocuların mağazanın tabelalarını kırdığı ve ateşe verdiği görülüyor.

27 kişi gözaltına alındı

Emniyet yetkilileri, konuyla ilgili mağazada çalışan 27 kişinin gözaltına alındığını, soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Mağazadan yapılan açıklamada, şirketin, İslam başta olmak üzere tüm din ve inançlara karşı son derece saygılı olduğu belirtildi.

Açıklamada, şirketin konuyla ilgili kendi soruşturmasını başlattığı kaydedildi.