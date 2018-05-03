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Petrolün varili 73 doların üzerinde seyrediyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 73,21 dolardan işlem görüyor.

03 Mayıs 2018 Perşembe 09:56
Petrolün varili 73 doların üzerinde seyrediyor

Dün 73,31 dolardan güne başlayan ve gün içinde en yüksek 73,56 dolara ulaşan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 73,07 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.15 itibarıyla yüzde 0,19'luk artışla 73,21 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 67,89 dolardan alıcı buldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, dün ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta bir önceki haftaya göre 6,2 milyon varil (yüzde 1,4) artarak 436 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 700 bin varil artması yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise geçen hafta 500 bin varil (yüzde 0,1) azalışla 664,3 milyon varile geriledi.

Uzmanlar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün kararlılıkla sürdürdüğü arz kesintisine rağmen fiyatların 73 dolar seviyesinde kalacağını belirtiyor.

Brent petrolde teknik olarak 73,21 ile 73,30 dolar aralığının direnç, 73,03 ile 73,12 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği kaydediliyor.

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 09:56
  1. ABD

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