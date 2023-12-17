Petrolün fışkırması an meselesi! Çalışmalar derinleşti

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) önceki gün Gabar'da sondajına başladığı Kapanlı-1 kuyusunun detayları netleşti. Edinilen bilgilere göre 3 bin 130 metre derinliğe inilecek olan Kapanlı-1 kuyusundaki çalışmalar iki ay sürecek.

Kuyudaki rezerv miktarına ilişkin ilk bilgiler, bu iki aylık çalışmanın ardından şekillenecek. Eğer ilk tespit kuyusundaki veriler olumlu gelirse, yapının sınırlarının tespit edilmesi amacıyla Kapanlı-2 kuyusu açılacak.



Kapanlı-1 kuyusu, hâlihazırda petrol sondajının devam ettiği Şehit Esma Çevik Petrol Sahası'na 12 kilometre, Türkiye'nin en kaliteli petrolünün keşfedildiği Şehit Aybüke Yalçın Petrol Sahası'na 5 kilometre, Şehit Teğmen Akdeniz Petrol Sahası'na da 20 kilometre uzaklıkta. Sondaja başlanan bu yeni yapının mesafesinin diğerlerine yakın olmasına rağmen farklı bir yapı olduğu belirtiliyor. Rezerv sonuçlarının olumlu sonuçlanması durumunda Kapanlı-1 bölgesinin yeni bir saha olarak gelişmesi bekleniyor.

Öte yandan, Şehit Esma Çevik Petrol Sahası'nda 1.000 metre, Şehit Aybüke Yalçın Petrol Sahası'nda 1.769 metre, Şehit Teğmen Akdeniz Petrol Sahası'nda 778 metre rakımda çalışmalar sürüyor. Kapanlı-1 bölgesinde ise 1.498 metre rakımda kuyu açma çalışması başladı.

Yeni petrol müjdeleri için tespit kuyuları açan TPAO'nun, rezerv bulunan bölgelerdeki üretimi de devam ediyor. 2023 sonunda Şırnak'ta üretim yapılan kuyu sayısının 29'a çıkarılması, günlük üretimin de 35 bin varile çıkarılması planlanıyor. Sadece Gabar'daki Şehit Aybüke Yalçın ile Şehit Esma Çevik Petrol Sahalarında, iki yıl içinde toplam 80 ila 100 üretim kuyusu açılması öngörülüyor. 2024 sonunda da Gabar'daki sahalardan günlük 100 bin varil üretime ulaşması hedefleniyor.

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