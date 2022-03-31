Petrolü 30 dolar ucuza satmaya başladılar!

İngiltere'de yayın yapan The Spectator dergisi, Rus Brent petrolünün yaptırım baskısı altında şu an varil başına 30 dolar indirimle satıldığını belirterek, "Hindistan ve Çin, Batı'nın Rusya'dan almayı reddettiği herhangi bir miktarda petrolü kolayca silip süpürebilir" diye yazdı.



Yazıda, Hindistan ve Çin'in verdiği desteğin Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarını etkisiz hale getireceği uyarısı yapıldı.



Makalede, "Umulduğu gibi çalışmayan Rusya karşıtı yaptırımlar, Batı'nın kendi ekonomik gücünü ne kadar abarttığını gösteriyor" iddasına da yer verildi.



Yazıda, "Avrupa, Rus petrolünün alımını azaltmış olsa da, hala gazını satın almak zorunda. Ayrıca Rusya'yla ticareti boykot etmeyen iki büyük oyuncuyu var: Hindistan ve Çin. Ukrayna'daki operasyonun başlamasından sonra Hindistan, Rusya'dan altı milyon varil petrol satın almak için yeni sözleşme imzaladı. Bu, 2021'in tamamında satın aldığının yarısı. Peki Neden? Çünkü Rus petrolü varil başına 30 dolar indirimle satılıyor. Hindistan ve Çin birlikte, Batı'nın Rusya'dan almayı reddettiği herhangi bir miktarda petrolü kolayca silip süpürebilir" denildi.