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Petrolde sıcak dakikalar! 2014'ten beri ilk kez...

Petrolde bür süredir devam eden yükseliş yeni haftaya da taşındı.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 09:11
Petrolde sıcak dakikalar! 2014'ten beri ilk kez...

İran'a uygulanan yaptırımların artabileceğine yönelik beklentiler petrolü 70 dolar seviyesinin üzerine taşırken, ABD'nin Orta Doğu petrolü üreticisi İran üzerindeki yaptırımlarını yeniden uygulamaya başlayabileceği endişesi gündeme oturdu.

İran'a yaptırımların geri gelmesi günde yaklaşık 1 milyon varil arz kesintisi anlamına geliyor.

ABD ham petrolü (WTI) bu sabah Kasım 2014'ten sonra ilk kez 70 doları aştı ve 70,68 doları test etti. WTI, geçen haftaya göre yüzde 0,83 yükselişte. Brent petrol ise yüzde 0,93 değer kazancıyla 75,64 dolarda bulunuyor.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 09:11
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