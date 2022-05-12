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Gündem 'Petrol yok' diye kapatılmıştı! O ilimizde flaş gelişme
Gündem

'Petrol yok' diye kapatılmıştı! O ilimizde flaş gelişme

88 yıl önce yeterli rezerv olmadığı gerekçesiyle üstü kapatılan 'Basbirin-1' kuyusunda sondaj çalışmaları devam ediyor. Bölgeden güzel haber her an gelebilir.

Yeniakit Publisher
2022-05-12 14:32:00 -
'Petrol yok' diye kapatılmıştı! O ilimizde flaş gelişme

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Cumhuriyet tarihinin ilk petrol arama faaliyetlerinin yürütüldüğü Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Basbirin'de 88 yıl aradan sonra yeni bir kuyuda sondaj çalışması yapıyor.

TPAO Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 1930'lu yıllarda Türkiye'de petrol aramacılığında ilk jeolojik çalışmalar Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü (MTA) tarafından Mardin'de başlatıldı.

Mardin'de 13 Ekim 1934 yılında Basbirin-1 kuyusunda başlatılan sondaj çalışmaları, teknik nedenlerden dolayı 1361 metrede sonlandırıldı.

Türkiye'de enerjide dışa bağımlılığın azaltılması adına son 4 yılda agresif bir hidrokarbon aramacılığı stratejisi yürütülüyor.

Bu kapsamda, yaklaşık 88 yıl sonra petrol arama ve sondaj faaliyetlerine yeniden başlanan bölgede, Basbirin-2 petrol arama kuyusunda 3100 metre derinlikte sondaj çalışması yapılıyor.

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