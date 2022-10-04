Petrol yiyen mikroplar dünyanın en 'ucuz' ve en 'temiz' hidrojenini salgılayacak! Petrol yiyen bakteri çığır açacak

Teksaslı şirket Cemvita, laboratuvarda ve sahada büyüleyici yeni bir tekniği test ettikten sonra, 1$/kg'ın altında temiz hidrojen sözü veriyor.

Çığır açacak buluş! Hem ucuz hem karlı: Petrol yiyerek hidrojen üretecek

Buradaki fikir, özel olarak geliştirilmiş mikropları, petrol yiyip hidrojen salacakları tükenmiş petrol kuyularına pompalamak.

Gerektiğinde mikroplar, besinler ve inhibitörler, tükenmiş petrol kuyularına pompalanacak. Mikroplardan salgıladığı hidrojen ve karbondioksit, yakalanıp satılmak üzere ayrıştırılacak.

ENERJİDE ÇIĞIR AÇACAK! PETROL YİYEREK UCUZ HİDROJEN ÜRETECEK

Süreç şöyle işliyor:

Mikroplar işe gider, ziyafet çeker, salgılar ve çoğalır. Cemvita şirketi, gazları kuyunun tepesinden çıkarken yakalar. İşleme ve satış için hidrojene ve sekestrasyon için karbondioksite ayırır. Şirket, işleri kontrol altında tutmak ve doğru yönde ilerlemek için kuyuya besin maddeleri ve inhibitörler gönderebiliyor.

İlk etapta, laboratuvar ortamında mikroorganizmalar genetik olarak değiştirildi. Teksaslı şirketi genetik olarak değiştirilmiş mikropları gerçek bir petrol kuyusunda denemek için kolları sıvadı.

SONUÇ MÜKEMMEL: HİDROJEN ÜRETİMİ BEKLENTİLERİMİZİ AŞTI

star'ın aktardığı habere göre: Cemvita, Batı Teksas'taki Permiyen havzasında faaliyet gösteren bir petrol üretim şirketiyle ortak oldu. Tükenmiş bir kuyuya küçük bir test yükü mikrop gönderdi ve ortaya mükemmel bir sonuç çıktı: Hidrojen seviyeleri taban çizgisinden üç kat daha yüksek

Cemvita Gold H2 Direktörü Zach Broussard bir basın açıklamasında, "Çok kısa bir zaman diliminde mikroplarımızı laboratuvardan sahaya taşıdık. Bu denemedeki hidrojen üretimi beklentilerimizi aştı. Hidrojen üreten mikropları kuyuda kullanmaya devam ettikçe, 1$/kg veya daha az hidrojen üretimine dönüşecek oranlara ulaşabileceğimizi tahmin ediyoruz." dedi.

Böylece, bir petrol şirketinin atıl kalan varlığı, son derece düşük çaba gerektiren bir hidrojen kaynağına hatta çok çok ucuz bir hidrojen kaynağına dönüşebilir.

Ham petrol ile beslenen ve onları fermente ederek hidrojen ve karbondioksit salgılayan mikroplar, bu salgılama işlemini hücre duvarlarıyla gerçekleştirirler.

Bu yöntem, petrol kuyularının işleyiş biçimiyle güzel bir uyum içerisinde:

Petrol kuyularına ilk sondaj vurulduğunda maksimum üretimle başlarlar, hatta bazen basınç altında topraktan fışkırırlar. Ama sonra, kuyuda kalan petrolü satabileceğinizden daha fazla enerjiye mal olana kadar işler yavaş yavaş azalır.

Dolayısıyla, tükenmiş kuyularda bol miktarda petrol ve ayrıca kullanışlı altyapılar bulunuyor. Cemvita, tüm bu kuyuları biyolojik hidrojen çiftliklerine dönüştürmek istiyor.

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