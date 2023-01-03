Petrol, yıl sonu rallisini sürdüremedi! Türkiye'de Brent petrol ne kadar? Varil fiyatı ne kadar? İşte 3 Ocak 2023 petrol fiyatları son durum

Ham petrol fiyatları 2022'nin sonuna doğru keskin bir artış göstererek piyasaların yeni yıldan beklentileri üzerine yılı daha yüksek kapattı. Piyasalar, 2023'te özellikle Çin'in COVID-19 kısıtlamalarından kurtulması ve Batı’nın Rusya'ya yeni yaptırım uygulama olasılığı ile talepte yeniden canlanma olacağını ve arzın daha da daralacağını düşünüyor. IMF'nin endişe verici dünya ekonomilerinin üçte birinin bu yıl resesyona girmek üzere olduğu tahmini, petrol fiyatını ateşledi.

Brent petrol ne kadar?

Cuma günü 86 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 85,91 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.35 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,03 artarak 85,94 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 80,34 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki hareketlilikte, piyasalardaki zayıf talep endişelerine karşın küresel arz daralması beklentilerinin güçlü kalması etkili oldu.

Rusya'nın, Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına katılan ülkelere petrol ve petrol ürünü satışını yasaklaması piyasalarda küresel arz daralması endişelerini güçlendirerek, fiyatları desteklemeyi sürdürüyor.

Dünya ekonomilerinde resesyon beklentisi ve Çin'de artan Kovid-19 vaka sayıları ise petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü ivmelenmeyi kısıtlıyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, pazar günü yaptığı açıklamada, dünya ekonomisinin büyük kısmı için 2023'ün zor bir yıl olacağı uyarısında bulundu.

Georgieva, buna neden olarak ABD, Avrupa Birliği ve Çin gibi 3 büyük ekonomideki yavaşlamayı gösterdi.

Brent petrolde teknik olarak 86,23 ile 86,67 dolar aralığının direnç, 85,59 ile 84,95 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor. Türkiye'deki uzmanlar kömür, petrol ve gazın yerine yenilenebilir enerjiye odaklanılması gerektiğini belirtiyor. Türkiye bu anlamda güneş enerjisi alanında yeni adımlar yapıyor...

Büyüme endişeleri yüzünden petrol, yıl sonu rallisini sürdüremedi

Ham petrol fiyatları 2022'nin sonuna doğru keskin bir artış göstererek piyasaların yeni yıldan beklentileri üzerine yılı daha yüksek kapattı. Piyasalar, 2023'te özellikle Çin'in COVID-19 kısıtlamalarından kurtulması ve Batı’nın Rusya'ya yeni yaptırım uygulama olasılığı ile talepte yeniden canlanma olacağını ve arzın daha da daralacağını düşünüyor.

Ancak IMF Genel Müdürü Kristalina Georgieva, bu hafta başında dünyanın en büyük ekonomilerinde büyüme oranlarının ciddi şekilde yavaşlayacağı 2023'te, dünyanın en az üçte birinin resesyonla karşı karşıya olduğu ve 2023'ün büyük ekonomiler için geçen yıldan daha zorlu geçeceği konusunda uyardı.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ise daha temkinli bir tonda konuştu. investing'in aktardığı haberde Başkan Yeni Yıl konuşmasında, piyasaların beklediğinden daha fazla zorluk çıkabileceği uyarısında bulunarak ülkenin COVID-19 ile mücadelesinde yeni bir aşamaya girdiğini söyledi. Pekin, faaliyetler üzerindeki bir yıllık katı kısıtlamaların ardından Aralık ayında COVID-19 önlemlerini gevşetmeye başlamıştı.

Ancak bu, vakalarda benzeri görülmemiş bir artışa neden olduğundan muhtemelen bu yıl tam bir yeniden açılma gecikecek.

Çinli lider ayrıca Çin ekonomisinin 2022'de beklenenden daha fazla büyüdüğünü tahmin ederken piyasalar, ülkenin çok sayıda vakayla karşı karşıya kalması nedeniyle bu eğilimin 2023'ün başlarında büyük ölçüde tersine dönmesini bekliyor.

Brent %0,8 düşüşle 85,34 dolara gerilerken WTI %0,7 azalarak 79,72 dolara indi. Yine de her iki sözleşme de yıl boyunca sert fiyat dalgalanmaları kaydettikten sonra 2022'de sırasıyla %8,3 ve %4,5 değer kazandı.

Majör üretici Rusya'nın, ülkenin petrol sevkiyatlarına uygulanan ABD ve Avrupa fiyat tavanlarına riayet eden ülkelere ihracatı engelleyeceğini açıklamasının ardından ham petrol piyasaları, küresel arzın daralması beklentisiyle cesaret buldu.

Dolardaki zayıflık da ham petrol piyasalarının son seanslarda yükselmesine yardımcı oldu. Zira piyasalar 2023'te Fed’in, daha da küçük faiz artırımları yapma olasılığı ile fiyatlandı. Ülkedeki enflasyonun zirveye ulaştığına dair işaretlerin artmasıyla birlikte bankanın, Şubat toplantısında faizlerde 25 baz puanlık bir artırım yoluna gitmesi bekleniyor.

IMF tahmini ve olumsuz Çin verileri petrol fiyatlarını ağırlaştırıyor

IMF'nin genel müdürü Kristalina Georgieva, küresel ekonomi için görünümün oldukça iç karartıcı olduğunu ve ABD ve Avrupa da dahil olmak üzere tüm büyük büyüme motorlarının baskı altına alınması nedeniyle 2023'ün 2022'den daha çetin olacağını söyledi.

Bu gelişmelerle petrol fiyartları 2023'e yükseliş halinde girdi.

Petrol vadeli işlemleri, tatil sezonunun ardından ticaretin yeniden başlaması ve yatırımcıların yeni yıl için talep görünümünü değerlendirmesi nedeniyle seansın başlarında 79.4 dolara kadar düştükten sonra Salı günü varil başına 80 dolarda çok az değişiklik gösterdi.