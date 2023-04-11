  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Petrol ve doğalgaz keşfi dünyaya duyuruldu! Son 90 günde her yerden fışkırmaya başladı
Dünya

Petrol ve doğalgaz keşfi dünyaya duyuruldu! Son 90 günde her yerden fışkırmaya başladı

Yeniakit Publisher
2023-04-11 13:42:00 -
Petrol ve doğalgaz keşfi dünyaya duyuruldu! Son 90 günde her yerden fışkırmaya başladı

Cezayir, son 3 ayda 6 yeni petrol ve doğalgaz keşfine imza attı. Keşif ülkenin ulusal petrol ve doğalgaz şirketi tarafından yapıldı.

Cezayir'de 6 yeni petrol ve doğal gaz yatağı bulundu. Keşiflerle birlikte bu yataklardan günlük 417 bin 483 metreküp doğal gaz ve 16 bin 84 varil ham petrol elde edilecek.

Cezayir ulusal petrol ve doğal gaz şirketi Sonatrach, son 3 ayda 6 yeni petrol ve doğal gaz yatağı keşfedildiğini açıkladı.

Sonatrach'tan yapılan yazılı açıklamada, şirketin kendi çabalarıyla 2023'ün ilk çeyreğinde çoğu ülkenin güneydoğusunda olmak üzere 6 hidrokarbon yatağı bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, bu yataklardan günlük 417 bin 483 metreküp doğal gaz ve 16 bin 84 varil ham petrol elde edileceği vurgulandı.

Sonatrach'ın resmi verilerine göre şirket, 2020'den 2022'nin sonuna kadar 35 petrol ve doğal gaz yatağı keşfetti, bunlardan yalnızca biri İtalyan enerji şirketi Eni ortaklığında bulundu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23