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Ekonomi Petrol ve doğal gaza alternatif olan lityum iyon piller için Türkiye resmen harekete geçti! Anlaşma tamam
Ekonomi

Petrol ve doğal gaza alternatif olan lityum iyon piller için Türkiye resmen harekete geçti! Anlaşma tamam

Dünya genelinde taşıtlarda kullanılan petrol ve doğal gaza alternatif olarak görülen lityum iyon piller için Türkiye resmen harekete geçti. Petrol ve doğal gaza alternatif olacak lityum pillerinin Togg'da kullanılması için hazırlıklar tamamlandı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Togg lityum iyon bataryaların ülkemizde üretimi noktasında dünyanın önde gelen şirketlerinden biriyle anlaştık.' dedi.

Yeniakit Publisher
2022-10-29 21:02:00 - 2022-10-29 21:09:58
Petrol ve doğal gaza alternatif olan lityum iyon piller için Türkiye resmen harekete geçti! Anlaşma tamam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günlerdir beklenen, Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg'un seri üretiminin yapılacağı TOGG Gemlik Kampüsü'nün açılış törenindeki konuşmasında, Togg'da kullanacak ve petrol ile doğal gaza alternatif olacak lityum iyon bataryaları hakkında açıklamada bulundu.

Geleceğin petrolü veya petrol ve doğal gaza alternatif olarak bilinen lityum iyon piller hakkında açıklamasında önemli bir gelişmeyi duyurdu.

NE PETROL NE DOĞAL GAZ! TÜRKİYE RESMEN HAREKETE GEÇTİ
Geleceğin petrolü olarak bilinen lityum iyon piller hakkına Togg açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Togg lityum iyon bataryaların ülkemizde üretimi noktasında dünyanın önde gelen şirketlerinden biriyle anlaştık." ifadelerini kullandı.

BATARYA FABRİKASININ TEMELİ YAKINDA ATILIYOR
Yerli ve milli otomobil Togg'un şarj istasyonu hakkında açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hemen Togg tesisinin yanındaki 609 bin metrekarelik arazide inşa edilecek batarya fabrikasının temelini yakında atıyoruz." ifadelerini kullandı. Ayrıca Togg'un fiyatları hakkında da değerlendirmede bulunan Erdoğan, "Sanıyorum ön satışın başlayacağı şubat ayında Togg'un fiyatı da açıklanacaktır." dedi.

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