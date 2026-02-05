  • İSTANBUL
Ekonomi Petrol ve Doğal Gaz Arama ve Üretiminde bir Anlaşma Daha
Petrol ve Doğal Gaz Arama ve Üretiminde bir Anlaşma Daha

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:

Türkiye Petrolleri ile ABD’li enerji devi Chevron, potansiyel petrol ve doğal gaz alanlarında arama ve üretim yapmak üzere bir mutabakat zaptı İmzaladı.

Anlaşmaya refakat eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “Bu iş birliği anlaşmasıyla ortak arama ve üretim faaliyetleri gerçekleştireceğiz.” dedi.

İmzalar Atıldı

TPAO Genel Müdürü Cem Erdem ile Chevron adına Kurumsal İş Geliştirmeden Sorumlu Başkanı Frank Mount İstanbul’da düzenlenen törende imzaları attı. Törene refakat eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

 

Yurt Dışı Fırsatları

Bakan Bayraktar, Türkiye Petrolleri olarak bir yandan Gabar’da Karadeniz'de üretimini arttırmayla alakalı yoğun bir şekilde çalışmaların devam ettiğini diğer taraftan da yurt dışındaki fırsatları değerlendirdiklerini söyledi.

 

Yeni Projeler

Farklı coğrafyalarda ortaklıklar yoluyla yeni projeler araştırdıklarını kaydeden Bayraktar, geçen ay Exxonmobil ile yapılan anlaşmanın devreye girdiğini hatırlattı.

Ortak Arama ve Üretim

Bayraktar, bu anlamda ABD’li Chevron ile bir iş birliği anlaşması yaptıklarını ifade ederek “Bu iş birliği anlaşmasıyla ortak arama ve üretim faaliyetleri gerçekleştireceğiz.” dedi.

Yeni Anlaşmalar Yolda

 

Bakan Bayraktar yeni anlaşmalar yapılıp yapılmayacağı ile ilgili bir soru üzerine de “Bu ay içerisinde iki ayrı uluslararası şirketle anlaşma noktasına gelmiş durumdayız. Onları da kamuoyumuzla paylaşacağız. Onlarla da biraz daha spesifik yani net projeleri imza altına almış olacağız.” değerlendirmesini yaptı.

Bir Milyon Varil Hedefi

Türkiye Petrollerinin yeni bir büyüme stratejisi içerisine girdiğinin altını çizen Bayraktar, “Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde hedefimiz, bir milyon varillik bir şirket olabilmek.” ifadelerini kullandı.

