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Ekonomi

Petrol üretim kesintisi 1 ay uzatıldı

OPEC ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkeler, nisan ayında alınan günlük 9,7 milyon varillik petrol kesintisi anlaşmasını temmuz ayının sonuna kadar uzatma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 12:39:00 -
Petrol üretim kesintisi 1 ay uzatıldı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) video konferans aracılığıyla düzenlediği 179. toplantısı ve toplam 23 ülkeden oluşan OPEC+ grubunun düzenlediği 11. Bakanlar Toplantısı sona erdi.  Toplantıdan, OPEC+ üye ülkelerinin nisan ayında alınan ve 1 Mayıs-30 Haziran arasında uygulanan günlük 9,7 milyon varillik petrol kesintisi anlaşmasının 30 Temmuz’a kadar uzatma kararı çıktı.

OPEC Genel Sekreteri Mohammed Barkindo, yaptığı açıklamada, OPEC+ ülkelerinin 9 ve 12 Nisan tarihlerinde yaptığı petrol kesintisi anlaşmasının önemine dikkati çekerek, OPEC+ grubunun küresel petrol piyasasını dengeleyici ve istikrar sağlayıcı önemli bir mekanizma olduğunu vurguladı.

 

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