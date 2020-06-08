Petrol üretim kesintisi 1 ay uzatıldı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) video konferans aracılığıyla düzenlediği 179. toplantısı ve toplam 23 ülkeden oluşan OPEC+ grubunun düzenlediği 11. Bakanlar Toplantısı sona erdi. Toplantıdan, OPEC+ üye ülkelerinin nisan ayında alınan ve 1 Mayıs-30 Haziran arasında uygulanan günlük 9,7 milyon varillik petrol kesintisi anlaşmasının 30 Temmuz’a kadar uzatma kararı çıktı.

OPEC Genel Sekreteri Mohammed Barkindo, yaptığı açıklamada, OPEC+ ülkelerinin 9 ve 12 Nisan tarihlerinde yaptığı petrol kesintisi anlaşmasının önemine dikkati çekerek, OPEC+ grubunun küresel petrol piyasasını dengeleyici ve istikrar sağlayıcı önemli bir mekanizma olduğunu vurguladı.