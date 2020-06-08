Petrol üretim kesintisi 1 ay uzatıldı
OPEC ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkeler, nisan ayında alınan günlük 9,7 milyon varillik petrol kesintisi anlaşmasını temmuz ayının sonuna kadar uzatma kararı aldı.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) video konferans aracılığıyla düzenlediği 179. toplantısı ve toplam 23 ülkeden oluşan OPEC+ grubunun düzenlediği 11. Bakanlar Toplantısı sona erdi. Toplantıdan, OPEC+ üye ülkelerinin nisan ayında alınan ve 1 Mayıs-30 Haziran arasında uygulanan günlük 9,7 milyon varillik petrol kesintisi anlaşmasının 30 Temmuz’a kadar uzatma kararı çıktı.
OPEC Genel Sekreteri Mohammed Barkindo, yaptığı açıklamada, OPEC+ ülkelerinin 9 ve 12 Nisan tarihlerinde yaptığı petrol kesintisi anlaşmasının önemine dikkati çekerek, OPEC+ grubunun küresel petrol piyasasını dengeleyici ve istikrar sağlayıcı önemli bir mekanizma olduğunu vurguladı.