Petrol Sevinci! Sondaj vuruldu: Gabar, Katon ve Cudi’de rezerv bulundu! Harika bir keşif oldu

Türkiye, son yıllarda petrol arama faaliyetlerini artırarak enerji bağımsızlığına bir adım daha yaklaştı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şırnak’ta terörden temizlenen Gabar, Katon ve Cudi dağlarında ciddi boyutlarda petrol rezervi keşfedildiğini duyurdu.

Gabar Dağı’nda Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın Sahası

Bakan Güler, ilk olarak Gabar Dağı’nda yapılan sondaj çalışmalarının sonuç verdiğini belirtti. Burada bulunan ve Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın’ın adı verilen sahada toplam yerinde petrol rezerv miktarının yaklaşık 1 milyar varil olduğunu söyledi. Üretilir rezervin ise yaklaşık 600 milyon varil olacağı tahmin ediliyor.

Güler, bu sahanın Türkiye’nin günlük petrol üretimine önemli bir katkı sağlayacağını ifade etti. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye’nin günlük petrol üretimi 1999’da yaklaşık 59 bin varil iken, 2020’de 64 bin varil, 2021’de 69 bin varil ve 2022 sonu itibariyle 80 bin varile ulaştı. Güler, yapılan keşifle birlikte Türkiye’nin günlük petrol üretiminin 180 bin varile çıkarılması hedeflendiğini kaydetti.



Katon Dağı’nda Büyük Bir Rezerv

Bakan Güler, ikinci olarak Katon Dağı’nda da büyük bir petrol rezervinin olduğunu değerlendirdiklerini açıkladı. Burada yapılan sismik araştırmaların olumlu sonuçlar verdiğini belirten Güler, sondaj çalışmalarına başladıklarını bildirdi. Güler, Katon Dağı’ndaki petrolün kalitesinin yüksek olduğunu ve uluslararası piyasada talep göreceğini vurguladı.

Güler, Katon Dağı’ndaki petrolün hem Türkiye’nin hem de bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacağını dile getirdi. Burada istihdam edilecek personelin bölgeden seçileceğini ve yerel halkın refah seviyesinin artacağını ifade etti. Güler, ayrıca burada elde edilecek gelirin terörle mücadelede de kullanılacağını söyledi.

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Cudi Dağı’nda Yeni Bir Keşif

Bakan Güler, üçüncü olarak Cudi Dağı’nda da yeni bir petrol keşfi yaptıklarını duyurdu. Burada Aker Dede isimli bir sahada sondaj faaliyetlerine başladıklarını belirten Güler, ilk bulguların umut verici olduğunu aktardı. Güler, Cudi Dağı’ndaki petrolün hem kara hem de deniz yoluyla taşınabileceğini ve lojistik avantaj sağlayacağını kaydetti.

Güler, Cudi Dağı’ndaki petrolün Türkiye’nin enerji güvenliğini artıracağını ve dışa bağımlılığı azaltacağını söyledi. Burada kurulacak tesislerin bölgeye canlılık katacağını ve sosyo-ekonomik gelişmeye katkıda bulunacağını ifade etti. Güler, ayrıca burada yaşayan vatandaşların da petrol gelirlerinden pay alacağını bildirdi.

Türkiye’nin Petrol Potansiyeli

Bakan Güler, son olarak Türkiye’nin petrol potansiyelinden bahsetti. Türkiye’nin hem karada hem de denizde petrol arama faaliyetlerini sürdürdüğünü ve yeni keşifler yapmaya devam ettiğini belirtti. Güler, Türkiye’nin petrol arzını artırarak hem iç hem de dış pazarlarda rekabet gücünü yükselteceğini söyledi.

kamupersoneli- net'in derlediği haberde:Güler, Türkiye’nin petrol sektöründe önemli bir aktör olacağını ve bölgesel istikrara katkı sağlayacağını vurguladı. Güler, Türkiye’nin petrol vizyonunun sadece ekonomik değil, aynı zamanda siyasi ve stratejik olduğunu da ekledi. Güler, son olarak Türkiye’nin petrol konusunda kararlı olduğunu ve bu konuda hiçbir engel tanımayacağını dile getirdi.