Petrol rezervi için kırmızı kart! Reuters yazdı: Rus petrolü gözden çıkarıldı! Cevap şaşırttı

Türkiye'nin Akdeniz'deki orta ölçekli petrol terminallerinden biri olan Dörtyol terminali, ABD'nin yaptırım baskısının arttığı bir ortamda, geçen yıl rekor miktarda ithalat yapan Rusya'dan artık ithalat kabul etmeyecek. Türkiye, Batı'nın Ukrayna'nın işgali nedeniyle Moskova'ya yaptırım uygulamasının ardından 2022'den bu yana Rusya'nın en büyük ham petrol ve yakıt ithalatçılarından biri haline geldi. Rusya buna, petrolü Avrupa ve ABD'den Asya, Türkiye ve Afrika'ya yönlendirerek karşılık verdi. Hatay'da terminal işleten Global Terminal Services (GTS), müşterilerine Rusya'dan gelen hiçbir ürünü kabul etmeyeceğini söylediğini açıkladı.

"Rus menşeli hiçbir ürün kabul edilmeyecek"

GTS'den Reuters'a yapılan açıklamada, "GTS, Rus petrolüyle olası tüm bağlantılarını kesmeye karar verdi ve bu doğrultuda Şubat 2024'ün sonlarında müşterilerine, herhangi bir yasa, yönetmelik veya yaptırım ihlali olmasa bile, yürürlükteki yaptırım kurallarına ek bir önlem olarak Rus menşeli hiçbir ürünü veya Rus limanlarından yüklenen hiçbir ürünü kabul etmeyeceğini beyan etti" denildi.

GTS, daha önceki tüm operasyonlarının G7'nin fiyat sınırı da dahil olmak üzere yaptırımlara tam uyum içinde olduğunu söyledi. GTS, "GTS'nin yeni yaklaşımı, yürürlükteki tüm yaptırımlara uyma çabalarına rağmen erişimi ve kontrolü dışındaki faaliyetlerin etkilerini ortadan kaldırmak için ek bir önlemdir" diye ekledi.

ABD'nin Rusya ile iş yapan finans şirketlerini yaptırımlarla vurma tehdidi, hem ithal petrol hem de Türk ihracatına yönelik bazı ödemeleri aksatarak ya da yavaşlatarak Türk-Rus ticaretini şimdiden zayıflattı. Nakliye analiz firması Kpler'in verilerine göre, yakıt ve ham petrol ithal eden, ihraç eden ve depolayan GTS Terminali geçen yıl 11,74 milyon varil Rus ham petrolü ve yakıtı aldı.

Türkiye'nin hacim bakımından en büyük yedinci ithalat terminali olan terminal, 2021'de 10. sıraya yükseldi. 2023 yılında Rusya'dan ham petrol ve yakıt ithalatı, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden önceki yıl olan 2021'de tüm menşelerden aldığı toplam hacimden yaklaşık yedi kat daha fazlaydı. Kpler'e göre terminalden yapılan ihracat da 2023'te sıçrama yaparak 2021'e göre neredeyse beş kat artarak yaklaşık 24,7 milyon varile ulaştı.

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Kpler verilerine göre, Dörtyol'da boşaltım yapan son tanker 19 Şubat'ta geldi ve Rusya'nın Baltık limanı Primorsk'tan 511 bin varillik bir dizel yükü teslim etti. GTS, Şubat sonundaki yasaktan önceki Rus kargolarını kabul etmeye devam edeceğini söyledi. Dörtyol'dan ihraç edilen petrolün ortak varış noktaları arasında Yunanistan'ın Korint, Elefsis ve Selanik limanları ile Kuzeybatı Avrupa'nın petrol ticareti, rafinaj ve depolama merkezleri Rotterdam ve Antwerp yer alıyor.