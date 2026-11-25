Petrol fiyatları çarşamba günü düşüşe geçerek bir önceki gün elde ettiği kazançların bir kısmını geri verdi. Orta Doğu'daki arz güvenliğine ilişkin endişelere rağmen küresel petrol arzındaki artış fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu.

Türkiye saatiyle 04.37 itibarıyla Brent petrolün varil fiyatı 43 sentlik düşüşle 90,97 dolara indi. ABD Batı Teksas tipi (WTI) ham petrolün varil fiyatı ise 47 sent gerileyerek 81,58 dolar oldu.

PETROLDE ARZ FAZLASI BEKLENTİSİ

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), 13 Kasım'da yaptığı açıklamada, Orta Doğu ülkelerinin petrol ihracatındaki toparlanmanın küresel talepteki artışı geride bıraktığına dikkat çekmişti. Ajans, yılın son çeyreğinde dünya petrol piyasasında yeniden arz fazlası oluşacağını bildirmişti.

LİBYA'DA PETROL AKIŞI YENİDEN BAŞLADI

Libya Ulusal Petrol Kurumu Başkanı, Reuters'a yaptığı açıklamada, yasa dışı bir grubun müdahalesi nedeniyle kapanan Şarara petrol boru hattının yeniden açıldığını duyurdu. Hattın açılmasıyla Zaviye'deki Akakus tesisinin depolama tanklarına yeniden petrol sevkiyatı başladı.

OPEC+ KRİTİK TOPLANTIYA HAZIRLANIYOR

OPEC+ ülkelerinin enerji bakanları, 2027 yılına ilişkin petrol üretim politikasını belirlemek üzere 29 Kasım'da bir dizi toplantı gerçekleştirecek.

Konu hakkında bilgi sahibi dört kaynak, Irak'ın petrol üretim kapasitesine ilişkin tahminlerin yukarı yönlü güncellenmesini talep ettiğini aktardı. Bağdat yönetiminin bu talebinin, gelecek yıl uygulanacak üretim kotalarının belirlenmesi öncesinde gerilimi artırdığı belirtildi.

ÇİN VE HİNDİSTAN RUS PETROLÜNE YÖNELDİ

Tanker hareketlerine ilişkin veriler ve sektör kaynakları, Çin ile Hindistan'ın bu yıl Rusya'dan rekor seviyede petrol ithal etmesinin beklendiğini ortaya koydu. İki ülkenin Rus petrolüne yönelmesi, İran savaşı nedeniyle ortaya çıkan arz açığının kapatılmasına katkı sağlıyor.