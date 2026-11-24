Milyonluk daireler sattılar! İlk yağmurda göle döndü: Lüks sitede skandal su baskını
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kocaeli Kartepe’de milyonlarca liraya satılan Zeray Forum Anatolia sitesi gece boyunca etkili olan sağanak yağışa teslim oldu; park halindeki araçların sular altında kaldığı ve kazan dairesinin basıldığı skandalın arkasından tamamlanmayan izolasyon işlemleri çıktı.
Kocaeli'de gece boyunca etkisini sürdüren sağanak yağış, Kartepe ilçesindeki Zeray Forum Anatolia sitesinde su baskınına yol açtı. Sitenin otoparkında biriken ve park halindeki araçları çevreleyen sular kazan dairesine de girerken, baskının dilatasyon işlemlerinin tamamlanmamasından kaynaklandığı öne sürüldü.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan bir sitenin otoparkını ve kazan dairesini su bastı. Suların geldiği anları gören site sakinleri hayrete döndü.
SAĞANAK YAĞIŞ SONRASI OTOPARK VE KAZAN DAİRESİ SULAR ALTINDA KALDI
Kocaeli'de gece boyunca etkili olan sağanak, Kartepe'de bulunan Zeray Forum Anatolia sitesinde su baskınına sebep oldu. Yağışın ardından otoparkta biriken su, kazan dairesine de girdi.
DİLATASYON İŞLEMLERİNİN TAMAMLANMADIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ
Park halindeki araçları da çevreleyen yağmur suyunun dilatasyon işlemlerinin tamamlanmamasından kaynaklandığı öne sürüldü. Suların geldiği anları gören site sakinleri hayrete döndü.