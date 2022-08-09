Petrol Ofisi’nde yeni Genel Müdür ataması gerçekleşti
Türkiye akaryakıt ve madeni yağlar sektörlerinin lideri Petrol Ofisi, Genel Müdür Selim Şiper’in 1 Eylül 2022 tarihi itibarı ile icra dışı göreve geçeceğini ve halen CFO olarak görevine devam etmekte olan Mehmet Abbasoğlu’nun, bu tarih itibarı ile yeni Genel Müdür olarak atandığını açıkladı.
Beş yıl boyunca görevini sürdürmüş olan Selim Şiper, bu süre zarfında Petrol Ofisi’nin marka değerinin artırılmasına ve Petrol Ofisi’nin sektör liderlik hüviyetinin perçinlenmesine liderlik etti.