Petrol Ofisi’nde yeni Genel Müdür ataması gerçekleşti

Türkiye akaryakıt ve madeni yağlar sektörlerinin lideri Petrol Ofisi, Genel Müdür Selim Şiper’in 1 Eylül 2022 tarihi itibarı ile icra dışı göreve geçeceğini ve halen CFO olarak görevine devam etmekte olan Mehmet Abbasoğlu’nun, bu tarih itibarı ile yeni Genel Müdür olarak atandığını açıkladı.