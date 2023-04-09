Petrol kararı piyasayı sarstı! Yeni zamlar yolda

OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun mayıs ayından itibaren yıl sonuna kadar günde 1,16 milyon varillik üretim kesintisine gideceğini duyurması, piyasaları alt üst etti. Karar sonrası petrol fiyatları yüzde 6 yükseldi. Bu gelişme Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiledi.

Benzine zam yapıldı

OPEC+ grubunun aldığı karar ilk olarak benzin fiyatlarını etkiledi. 5 Nisan Çarşamba günü benzine 1 lira 12 kuruşluk zam geldi.

Motorine zam geliyor

Akaryakıttaki zam furyası şimdi de motorine sıçradı. Pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 67 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Türkiye daha çok etkilenecek

Üretim kesintisi kararı ile petrol fiyatları neredeyse 85 dolar seviyesine sabitlenirken birçok kurum yeniden 100 dolar senaryolarını gündeme aldı. Özel yatırım bankası Raymond James'in genel müdürü Pavel Molchanov, 100 dolarlık petrolden en çok etkilenecek ülkeleri sıraladı. Uzman isim Arjantin, Türkiye, Güney Afrika ve Pakistan'ın 100 dolarlık petrolden en çok etkilenecek ekonomiler olduğunu dile getirdi.