  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Petrol kararı piyasayı sarstı! Yeni zamlar yolda
Ekonomi

Petrol kararı piyasayı sarstı! Yeni zamlar yolda

Yeniakit Publisher
2023-04-09 04:22:00 -
Petrol kararı piyasayı sarstı! Yeni zamlar yolda

OPEC+ grubunun mayıs ayından itibaren üretim kesintisine gitme kararıyla petrol fiyatları tırmanışa geçti. Pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine zam yapılacak.

OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun mayıs ayından itibaren yıl sonuna kadar günde 1,16 milyon varillik üretim kesintisine gideceğini duyurması, piyasaları alt üst etti. Karar sonrası petrol fiyatları yüzde 6 yükseldi. Bu gelişme Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiledi.

Benzine zam yapıldı

OPEC+ grubunun aldığı karar ilk olarak benzin fiyatlarını etkiledi. 5 Nisan Çarşamba günü benzine 1 lira 12 kuruşluk zam geldi.

Motorine zam geliyor

Akaryakıttaki zam furyası şimdi de motorine sıçradı. Pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 67 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Türkiye daha çok etkilenecek

Üretim kesintisi kararı ile petrol fiyatları neredeyse 85 dolar seviyesine sabitlenirken birçok kurum yeniden 100 dolar senaryolarını gündeme aldı. Özel yatırım bankası Raymond James'in genel müdürü Pavel Molchanov, 100 dolarlık petrolden en çok etkilenecek ülkeleri sıraladı. Uzman isim Arjantin, Türkiye, Güney Afrika ve Pakistan'ın 100 dolarlık petrolden en çok etkilenecek ekonomiler olduğunu dile getirdi.

Novak itiraf etti! Rusya bu sözlerle çalkalanıyor: Hatalı adımlar nedeniyle petrol kararı verdik! Toplam 500 bin varil...
Novak itiraf etti! Rusya bu sözlerle çalkalanıyor: Hatalı adımlar nedeniyle petrol kararı verdik! Toplam 500 bin varil...

Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Novak itiraf etti! Rusya bu sözlerle çalkalanıyor: Hatalı adımlar nedeniyle petrol kararı verdik! Toplam 500 bin varil...

OPEC+ üyesi bazı ülkelerden petrol kararı
OPEC+ üyesi bazı ülkelerden petrol kararı

Ekonomi

OPEC+ üyesi bazı ülkelerden petrol kararı

Resmi Gazete'de yayınlandı! O ilimiz için petrol arama ruhsatı verildi
Resmi Gazete'de yayınlandı! O ilimiz için petrol arama ruhsatı verildi

Ekonomi

Resmi Gazete'de yayınlandı! O ilimiz için petrol arama ruhsatı verildi

O ilimizde flaş petrol gelişmesi! Hadi inşallah bakalım
O ilimizde flaş petrol gelişmesi! Hadi inşallah bakalım

Gündem

O ilimizde flaş petrol gelişmesi! Hadi inşallah bakalım

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23