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Ekonomi Petrol ihracatı, Türkiye ile IKBY işbirliği: Bu kez yeni gelişme ortaya çıktı! Ceyhan üzerinden yeniden başlatılacak
Ekonomi

Petrol ihracatı, Türkiye ile IKBY işbirliği: Bu kez yeni gelişme ortaya çıktı! Ceyhan üzerinden yeniden başlatılacak

Yeniakit Publisher
2023-08-24 19:59:00 - 2023-08-24 20:01:27
Petrol ihracatı, Türkiye ile IKBY işbirliği: Bu kez yeni gelişme ortaya çıktı! Ceyhan üzerinden yeniden başlatılacak

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani duran petrol ihracatı ile ilgili konuyu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile IKBY petrolünün ihracatının yeniden başlatılması konusunu ele aldıklarını belirterek, “Kürdistan Bölgesi'nden petrol ihracatının Ceyhan üzerinden yeniden başlatılmasının önemi konusunda mutabakata vardık.” dedi. Irak ile yeni bir gelişme ortaya çıktı.

IKBY Başbakanı, X sosyal medya platformu hesabından, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar ile görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Bayraktar ile Erbil'de verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Barzani, "Kürdistan Bölgesi'nden petrol ihracatının Ceyhan üzerinden yeniden başlatılmasının önemi konusunda mutabakata vardık." ifadelerini kullandı.

Barzani, görüşmede, enerji iş birliği de dahil olmak üzere Türkiye ile ikili ticareti artırmanın ek yollarını da ele aldıklarını kaydetti.

Bayraktar da X sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Enerji alanındaki iş birlikleri başta olmak üzere güncel meseleleri görüşmek için bugün Erbil'deyiz. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile petrolden doğal gaza, enerjinin tüm alanlarında arz güvenliğimize katkı yapacak birçok projeyi hayata geçirmeyi hedefliyoruz."
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