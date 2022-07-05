Petrol için Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'ın kapısı çalındı
Küresel ölçekte artan petrol fiyatlarının ardından ABD ve İngiltere yetkilileri Suudi Arabistan'dan önemli bir talepte bulundu.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, geçen haftaki Başkan Joe Biden'in seslenişine paralel olarak rekor yakıt fiyatlarını dengelemek isteyen Suudi Arabistan'ı petrol üretimini artırmaya çağırdı.
Rusya- Ukrayna savaşı ile yükselen petrol fiyatlarıyla iç politikada zor günler yaşayan Washington ve Londra, geri adım atmak zorunda kaldı.
Son 40 yılın en yüksek enflasyonunu yaşan İngiltere Başbakanı Boris Johnson "Suudilerin daha fazla petrol üretmeleri gerekiyor" açıklamasında bulundu.
Avam Kamarası'nda konuşan Johnson "Suudilerin daha fazla petrol üretmeleri gerekiyor - hiç şüphe yok. Ne kadar daha fazlasını pompalayabileceği konusunda bazı sorular olabilir" dedi.
Geçen hafta Biden, OPEC+ ittifakına liderlik eden Suudi Arabistan'a bu ay geziye hazırlanırken Basra Körfezi'ndeki önemli üreticilerin üretimi artırmasını umduğunu söyledi.
Ham petrol fiyatları, arzın pandemi sonrası talepteki toparlanmaya ayak uyduramaması, tüketicileri sıkıştırması ve küresel ekonomiyi resesyona sürükleme tehdidi nedeniyle varil başına 110 doların üzerinde seyrediyor.
Uluslararası Enerji Ajansı'na göre, küresel petrol piyasaları, Ukrayna'yı işgali nedeniyle Rusya'nın enerji ticaretine yaptırım uygulama planlarıyla da çalkalandı.