Yasağı kendisi koydu kendisi deldi! Özgür’den çocukluk arkadaşına ballı kıyak

Destici'den en düşük emekli maaşı önerisi: Rakam açıkladı

MR cihazında unutulan kadın dehşeti yaşadı! Bir saat sonra fark ettiler!

Kan donduran iddia: Gazze'de Filistinliler üzerinde denenen silahlar şimdi Amerikalıları hedef alıyor!

Dilovası yangınıyla ilgili flaş gelişme! Bakan Işıkhan süreci yakından izliyor

Boşuna ‘dikili ağacınız yok’ demiyoruz! CHP’li ‘Şırınga Özlem’ fena rezil oldu

Chatgbt ve kilise üzerinden algı saldırısı

İsrail cezaevlerinde korkunç işkence yöntemi: İlk kez ifşa oldu

Almanya’da “ayıp” dedi, Türkiye’de özendirdi! Uçkur düşkünü DW Türkçe’ye tepkiler çığ gibi

Ekrem'e şov bitti mesajı! “Mahkeme salonları ne bir şov alanı ne de tiyatro sahnesi”
Petrol hamlesinde yeni perde açıldı! Gözler Trakya’ya çevrildi

Petrol hamlesinde yeni perde açıldı! Gözler Trakya’ya çevrildi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın Kırklareli ve Tekirdağ’daki arama ruhsatları için verilen süre iki yıl daha uzatıldı. Böylece Trakya bölgesindeki potansiyel rezerv alanlarında çalışmalar hız kesmeden devam edecek. Bölge, son dönemde enerji kaynakları açısından dikkatle takip edilen stratejik noktalardan biri olarak öne çıkıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) Petrol Hakkına Müteallik Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun Kırklareli ve Tekirdağ'daki "AR/TPO/K/F19-a4" pafta numaralı petrol arama ruhsatının süresinin 23 Eylül 2025'ten 23 Eylül 2027'ye uzatılmasına karar verildi.

Filistinlilere soruldu! İşte anket sonuçları: Hamas mı Mahmud Abbas mı?
Filistinlilere soruldu! İşte anket sonuçları: Hamas mı Mahmud Abbas mı?

Kamuoyu Araştırmaları ve Anket Kurumu tarafından Batı Yaka ve Gazze’de gerçekleştirilen son kamuoyu yoklamasının sonuçlarına göre, iki yılı ..
Rusya Türkiye gelişmesini duyurdu: Tamı tamına 5 milyon 525 bin kişi
Rusya Türkiye gelişmesini duyurdu: Tamı tamına 5 milyon 525 bin kişi

Rusya Federal Güvenlik Servisi, 2025’in ilk dokuz ayında Rus turistlerin en çok tercih ettiği ülkenin Türkiye olduğunu duyurdu.
CHP’de meclis krizi sözlü kavgaya dönüştü! "Durun siz kardeşsiniz!"
CHP’de meclis krizi sözlü kavgaya dönüştü! “Durun siz kardeşsiniz!”

Bayrampaşa Belediyesi’nde eski ve yeni CHP’liler arasında sözlü kavga çıktı. Birbirlerine “Çetin Koç, namussuzsun sen!” “Bu işi bu hale geti..
