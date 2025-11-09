Petrol hamlesinde yeni perde açıldı! Gözler Trakya’ya çevrildi
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın Kırklareli ve Tekirdağ’daki arama ruhsatları için verilen süre iki yıl daha uzatıldı. Böylece Trakya bölgesindeki potansiyel rezerv alanlarında çalışmalar hız kesmeden devam edecek. Bölge, son dönemde enerji kaynakları açısından dikkatle takip edilen stratejik noktalardan biri olarak öne çıkıyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) Petrol Hakkına Müteallik Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, TPAO'nun Kırklareli ve Tekirdağ'daki "AR/TPO/K/F19-a4" pafta numaralı petrol arama ruhsatının süresinin 23 Eylül 2025'ten 23 Eylül 2027'ye uzatılmasına karar verildi.
