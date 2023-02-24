Petrol fiyatlarını uçuracak karar

Rusya, doğal gazın ardından petrol ihracatını da azaltmaya hazırlanıyor. Uluslararası ajansların haberine göre, Rus petrol şirketleri, salgından sonra en düşük seviyeye gerileyen Ural petrolünün fiyatını artırmak için, ihracatı azaltma yönünde talimat aldı.



Rusya’nın batı limanlarından Baltık ve Karadeniz limanlarına petrol sevkiyatı geçen mart ayında yüzde 25 azaldı.



Şubatta günlük 2,9 milyon varil olan petrol ihracat hedefi 2,4 milyon varila kadar düşürüldü.



Rus Ural petrolünün fiyatı, Çin, Hindistan ve Türkiye’den müşterilere yapılan indirimler nedeniyle ocak ayında 40 doların altına geriledi.



Bu fiyat şubatta 50 dolara çıkarken, hala Brent petrolün fiyatının yaklaşık 30 dolar altında seyrediyor.