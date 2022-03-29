Petrol fiyatlarında büyük düşüş
Geçtiğimiz hafta 122 dolar seviyelerine kadar yükselen brent petrolün varil fiyatı, bugün 107 dolar seviyelerine kadar düştü.
Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle 134 dolar ile tarihin en yüksek seviyelerini test eden brent petrol fiyatı, geçtiğimiz hafta yeniden 122 dolar seviyelerini görmüştü.
15 dolar birden düştü
Geçtiğimiz hafta uluslararası piyasalarda gün 122,12 dolardan işlem gören petrolün varil fiyatı, bugün 107 dolar seviyelerine kadar düştü.
Çin etkisi
Fiyatlardaki düşüşte, artan Kovid-19 vakaları karşısında Çin'in Şangay kentinde sokağa çıkma yasağının devreye alınması etkili oldu.
Dünyanın ikinci en büyük petrol tüketicisi Çin'de, artan Kovid-19 vakaları karşısında alınan tedbirler, talep düşüşü endişelerini artırıyor ve fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.