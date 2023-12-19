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Ekonomi Petrol fiyatları yükselişte!
Ekonomi

Petrol fiyatları yükselişte!

Yeniakit Publisher
2023-12-19 09:25:00 -
Petrol fiyatları yükselişte!

Petrol, gemilere yönelik saldırılar sonrası enerji taşımacılığının sekteye uğramasıyla yükselişte.

Petrol, gemilere yönelik saldırılar sonrası enerji taşımacılığının sekteye uğramasıyla yükselişte.

Küresel gösterge Brent, Pazartesi günü yüzde 1,8 artışla 1 Aralık'tan bu yana en yüksek kapanışına ulaştıktan sonra varil başına 78 doların üzerinde işlem gördü. ABD ham petrolü varil başına 72 doların üzerinde kaldı. Fiyatlar Pazartesi günü BP Plc'nin su yolu üzerinden yapılan tüm sevkiyatları durduracağını açıklaması ve Equinor ASA'nın gemileri başka yöne çevireceğini açıklamasının ardından yükseldi.

İran destekli Husi isyancıların Yemen'deki son saldırılarındaki artış, Hamas-İsrail savaşının Ekim ayında başlamasından bu yana enerji akışında yaşanan kesintinin en somut işareti oldu ve ABD'nin ticari gemileri korumak için yeni bir deniz görev gücü duyurmasına yol açtı. Bu durum aynı zamanda, özellikle ABD'de üretimin arttığına dair işaretlerin etkisiyle geçen hafta beş ayın en düşük seviyesine gerileyen petrol fiyatlarının toparlanmasına da yardımcı oldu.

Singapur merkezli JTD Energy Services Yöneticisi ve Kurucusu John Driscoll, büyük ticaret kanallarındaki aksaklıkların kısa vadeli olma eğiliminde olduğunu ve ABD'nin bu gerilimlere karşı koymak için muhtemelen daha sıkı askeri eylemlerde bulunacağını söyledi. Husi bombalamalarının Ortadoğu'daki gerilimi artıracağı ve İran'ın da bu mücadeleye katılıp katılmayacağını endişelerin yönünü belirleyecek.

Jefferies analistleri bir notta, dünyadaki ham petrol geçişlerinin yaklaşık yüzde 8'inin Süveyş üzerinden geçmesinin, gemilerin Güney Afrika çevresinde daha uzun rotayı kullanmak zorunda kalması durumunda tanker kullanımı üzerinde baskı oluşturacağını söyledi.
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Goldman Sachs bir notunda, kesintinin muhtemelen vadeli işlemler üzerinde büyük bir etkisi olmayacağını, zira üretimi doğrudan etkileme ihtimalinin düşük olduğunu belirtti. Bu, bankanın Pazar günü 2024 için Brent ham petrol tahminlerini güçlü ABD üretimi ve ılımlı talep büyümesi beklentilerini öne sürerek düşürmesinin ardından geldi.

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