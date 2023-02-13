Petrol dünya devleri 2022'de rekor kar elde etti

Dünyada enerji harcamalarının katlandığı geçen yıl, Batılı petrol devleri yaklaşık 200 milyar dolar kazanarak rekor kırdı.

Petrol devleri Shell, BP, Exxon Mobil, Chevron ve TotalEnergies, şirketlerin kazanç raporlarına göre geçen yıl toplam 196,3 milyar dolar kâr açıkladı. Sonuç, petrol endüstrisi için rekor oldu.

Fransız petrol devi TotalEnergies, 2022'deki tüm yıl kârının 36,2 milyar dolar olduğunu ve 2021'deki toplam kârın iki katına çıktığını açıklayarak kazançlarını bildiren son şirket oldu. ABD petrol devi Chevron ve İngiliz devleri BP ve Shell de rekor düzeyde sonuçlar bildirmişti. Bu ayın başlarında, Exxon'un 56 milyar dolarlık karı, tüm Batı petrol endüstrisi için tarihi bir zirveye işaret etmişti.

Rekor kıran kazanç, geçen yıl fosil yakıt fiyatlarındaki artışın bir sonucu olarak geldi. Bununla birlikte, tüketiciler artan enerji faturalarını ödemekte zorlanırken sektöre yönelik eleştiriler yoğunlaştı.

Global Witness'tan Alice Harrison, CNBC'ye verdiği demeçte, şirketler için verginin artırılması çağrısında bulundu.

İnsan hakları grubu Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard, "Bu petrol şirketlerinin elde ettiği milyarlarca dolarlık kâr, hükümetlerin en savunmasız nüfusların artan yaşam maliyetlerini etkili bir şekilde karşılayabilmesi için yeterince vergilendirilmelidir" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden Salı günü yaptığı State of the Union konuşmasında petrol devlerinin rekor kazançlarını "aşırı" olarak nitelendirdi.