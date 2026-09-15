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Dünya Petrol canavarı Trump’a gözdağı! Brezilya'dan ABD'ye naş naş
Dünya

Petrol canavarı Trump’a gözdağı! Brezilya'dan ABD'ye naş naş

Yeniakit Publisher
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Petrol canavarı Trump’a gözdağı! Brezilya'dan ABD'ye naş naş

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ekim ayında gerçekleştirilecek devlet başkanı seçimi öncesinde ülkesinin doğal kaynaklarına ilişkin net mesaj verdi. Lula da Silva, petrol ve kritik maden kaynaklarının yabancı ülkelerin kontrolüne bırakılmasına kesinlikle izin vermeyeceklerini belirtti.

Lula da Silva, seçim kampanyası sırasında konuştu.

Brezilya'nın doğal kaynakları üzerindeki egemenliğinin önemine dikkati çeken Lula da Silva, bu kaynakların ham madde olarak ihraç edilmesinin yanı sıra yerli sanayiyi geliştirmek ve istihdam yaratmak amacıyla da kullanılması gerektiğini vurguladı.

Lula da Silva, petrol ve kritik madenlerin yabancıların kontrolüne geçmesine izin vermeyeceklerini belirterek, "Petrolün bize ait olduğu bir ülke mi istiyorsunuz, yoksa Venezuela'da yaşananların olduğu bir ülke mi?" ifadesini kullandı.

 

Venezuela petrolü

ABD Başkanı Donald Trump, 29 Ağustos'taki açıklamasında, Venezuela ile "dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasına" vardıklarını ve Venezuela'daki 65 milyar varilden fazla petrol rezervinin büyük bölümü üzerinde kontrol sağladıklarını belirtmişti.

Venezuela hükümeti, petrol üretimini artırmak amacıyla ABD'li petrol şirketi Chevron ve İtalyan Eni ile bu ay başında mevcut ortaklıkların kapsamını genişleten yeni anlaşmalar imzalamıştı.

Lula da Silva, 2003-2010 yıllarında iki dönem ülkeyi yönettikten ve 2022'de yeniden devlet başkanı seçilip 2023'te göreve başladıktan sonra 7. kez devlet başkanlığı yarışına hazırlanıyor.

Brezilya'da devlet başkanlığı seçiminin ilk turu 4 Ekim'de yapılacak. Anketler, yarışın mevcut Devlet Başkanı Lula da Silva ile sağın adayı eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu Senatör Flavio Bolsonaro arasında geçeceğine işaret ediyor.

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