Yeni hoca belli oldu: Trabzonspor'da Reis dönemi!
Fatih Tekke ile yollarını ayıran Trabzonspor'un yeni hocası belli oldu. Bordo mavili ekip Samsunspor'un eski hocası Thomas Reis ile prensip anlaşmasına vardı.
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Fatih Tekke ile yollarını ayıran Trabzonspor'un yeni hocası belli oldu. Bordo mavili ekip Samsunspor'un eski hocası Thomas Reis ile prensip anlaşmasına vardı.
Trabzonspor’da teknik direktör arayışları kapsamında sürpriz bir isim gündeme geldi.
REIS SÜRPRİZİ Bordo-mavililer, Fatih Tekke'den boşalan koltuk için Türkiye'de daha önce Samsunspor'da çalışan ve şu anda Ludogorets'te görev yapan Thomas Reis ile prensipte anlaştı. A Spor'da yer alan habere göre, Alman teknik adamın, bugün Trabzon'da olması bekleniyor.
İLK MAÇI GALATASARAY'A KARŞI
Reis, Trabzonspor ile anlaşmasının resmiyete dökülmesiyle birlikte bordo-mavililerin başında ilk maçına Galatasaray maçında çıkacak. 52 yaşındaki Thomas Reis, Temmuz ayında 1 yıllığına Bulgar ekibinin başına geçmişti./ kaynak: haber7
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