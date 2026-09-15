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Spor
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Yeni hoca belli oldu: Trabzonspor'da Reis dönemi!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yeni hoca belli oldu: Trabzonspor'da Reis dönemi!

Fatih Tekke ile yollarını ayıran Trabzonspor'un yeni hocası belli oldu. Bordo mavili ekip Samsunspor'un eski hocası Thomas Reis ile prensip anlaşmasına vardı.

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Foto - Yeni hoca belli oldu: Trabzonspor'da Reis dönemi!

Trabzonspor’da teknik direktör arayışları kapsamında sürpriz bir isim gündeme geldi.

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Foto - Yeni hoca belli oldu: Trabzonspor'da Reis dönemi!

REIS SÜRPRİZİ Bordo-mavililer, Fatih Tekke'den boşalan koltuk için Türkiye'de daha önce Samsunspor'da çalışan ve şu anda Ludogorets'te görev yapan Thomas Reis ile prensipte anlaştı. A Spor'da yer alan habere göre, Alman teknik adamın, bugün Trabzon'da olması bekleniyor.

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Foto - Yeni hoca belli oldu: Trabzonspor'da Reis dönemi!

İLK MAÇI GALATASARAY'A KARŞI

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Foto - Yeni hoca belli oldu: Trabzonspor'da Reis dönemi!

Reis, Trabzonspor ile anlaşmasının resmiyete dökülmesiyle birlikte bordo-mavililerin başında ilk maçına Galatasaray maçında çıkacak. 52 yaşındaki Thomas Reis, Temmuz ayında 1 yıllığına Bulgar ekibinin başına geçmişti./ kaynak: haber7

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