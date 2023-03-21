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Dünya Petrol Bakanı görevinden istifa etti
Dünya

Petrol Bakanı görevinden istifa etti

Venezuela Petrol Bakanı Tareck El Aissami, Venezuela Petrol Şirketine (PDVSA) yönelik açılan yolsuzluk soruşturması nedeniyle görevi bıraktığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-03-21 06:45:00 -
Petrol Bakanı görevinden istifa etti

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan El Aissami, yolsuzluk iddialarının aydınlatılmasına yardımcı olmak amacıyla görevi bıraktığını belirterek, "Bu sürece tam destek olmak ve eşlik etmek amacıyla Petrol Bakanı olarak istifamı sunmaya karar verdim." ifadesini kullandı.

El Aissami, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya bağlılığını vurgulayarak, "Aynı şekilde devrimci bir siyasetçi olarak, Devlet Başkanımız Nicolas Maduro'nun üstlendiği bu kutlu mücadeleye destek olmak için kendimi PSUV liderliğinin emrine adıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi Başkan Yardımcısı Diosdado Cabello da basın açıklamasında, söz konusu yolsuzluk olduğunda kim olursa olsun herkesle yüzleşeceklerini söyledi.

Cabello, "Yolsuzluğa karşı mücadelede saklanacak hiçbir şeyimiz yok. Devrim, bu sahtekarlığa karşı savaşmak zorundadır. Chavez ve Maduro hükümetlerinin yolsuzluğa karşı gösterdiği mücadele hiçbir dönemde bu kadar etkili olmadı." şeklinde konuştu.

Devlet kanalı VTV'nin haberine göre, dün Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Polisi, Ulusal Kripto Varlıkları Müfettişliği (SUNACRİP) eski Başkanı Joselit Ramirez'in yanı sıra iki yargıç ve bir belediye başkanı PDVSA'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı.
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El Aissami, 28 Nisan 2020'de Devlet Başkanı Maduro tarafından ülkenin petrol bakanı olarak atanmıştı.

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