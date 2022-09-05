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Yerel Petrol arama sahasında bir işçiyi akrep soktu
Yerel

Petrol arama sahasında bir işçiyi akrep soktu

Siirt’in Kurtalan ilçesinde petrol arama sahasında çalışan bir işçiyi akrep soktu.

Yeniakit Publisher
2022-09-05 23:33:00 -
Petrol arama sahasında bir işçiyi akrep soktu

Siirt’in Kurtalan ilçesinde petrol arama sahasında çalışan bir işçiyi akrep soktu.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Yeniköprü köyünde petrol arama sahasında çalışan Veli Yıldırım adlı işçiyi akrep soktu.

Hastaneye kaldırıldı

Akrebin soktuğu işçi, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yıldırım’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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