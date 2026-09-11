Türk Kızılay ve YTB birlikte organize etti: Yabancı öğrencilere ‘ilk yardım’ eğitimi

İlk yardım eğitimlerini insana dokunmanın ve faydalı olmanın en önemli faaliyetlerinden biri gördüklerini belirten Can, şöyle konuştu: "Temel prensibimiz, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' İnsana dokunmanın en güzel yolu evrensel dil olan dil, din, ırk, gözetmeksizin insana müdahale ediyoruz. Bu da ilk yardımın bize önemini gösteriyor. Dünya Kızılay ve Kızılhaçlar Federasyonu, bu yıl Dünya İlk Yardım Günü temasını ilk yardım ve göç olarak belirledi." Can, YTB işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte dünyanın çeşitli bölgelerinden Türkiye'ye gelen öğrencilere ilk yardımın anlamının ve öneminin aktarıldığını ifade etti.