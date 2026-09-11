Türk Kızılay ve YTB birlikte organize etti: Yabancı öğrencilere ‘ilk yardım’ eğitimi
Türk Kızılay ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı işbirliğinde, Türkiye'de eğitim gören uluslararası öğrencilere "Dünya İlk Yardım Günü" dolayısıyla ilk yardım eğitimi verildi. Türkiye’de 300 bini aşkın yabancı öğrenci bulunduğunu belirten Türk Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü Can, "Temel prensibimiz, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' İnsana dokunmanın en güzel yolu evrensel dil olan dil, din, ırk, gözetmeksizin insana müdahale ediyoruz" dedi.