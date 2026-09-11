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Türk Kızılay ve YTB birlikte organize etti: Yabancı öğrencilere ‘ilk yardım’ eğitimi

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Türk Kızılay ve YTB birlikte organize etti: Yabancı öğrencilere ‘ilk yardım’ eğitimi

Türk Kızılay ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı işbirliğinde, Türkiye'de eğitim gören uluslararası öğrencilere "Dünya İlk Yardım Günü" dolayısıyla ilk yardım eğitimi verildi. Türkiye’de 300 bini aşkın yabancı öğrenci bulunduğunu belirten Türk Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü Can, "Temel prensibimiz, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' İnsana dokunmanın en güzel yolu evrensel dil olan dil, din, ırk, gözetmeksizin insana müdahale ediyoruz" dedi.

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Foto - Türk Kızılay ve YTB birlikte organize etti: Yabancı öğrencilere ‘ilk yardım’ eğitimi

YTB'nin Ankara ofisinde düzenlenen etkinlikte bu yıl belirlenen "ilk yardım ve göç" teması doğrultusunda, çeşitli ülkelerden Türkiye'ye eğitim için gelen öğrencilere ilk yardımın önemi anlatıldı. Türk Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü Can, yaptığı konuşmada, ilk yardım eğitimlerinin Türk Kızılay şubeleri aracılığıyla sürdürüldüğünü söyledi.

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Foto - Türk Kızılay ve YTB birlikte organize etti: Yabancı öğrencilere ‘ilk yardım’ eğitimi

İlk yardım eğitimlerini insana dokunmanın ve faydalı olmanın en önemli faaliyetlerinden biri gördüklerini belirten Can, şöyle konuştu: "Temel prensibimiz, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' İnsana dokunmanın en güzel yolu evrensel dil olan dil, din, ırk, gözetmeksizin insana müdahale ediyoruz. Bu da ilk yardımın bize önemini gösteriyor. Dünya Kızılay ve Kızılhaçlar Federasyonu, bu yıl Dünya İlk Yardım Günü temasını ilk yardım ve göç olarak belirledi." Can, YTB işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte dünyanın çeşitli bölgelerinden Türkiye'ye gelen öğrencilere ilk yardımın anlamının ve öneminin aktarıldığını ifade etti.

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Foto - Türk Kızılay ve YTB birlikte organize etti: Yabancı öğrencilere ‘ilk yardım’ eğitimi

Öğrencilerin eğitim ve kurslarla ihtiyaç halinde doğru müdahalede bulunabilmelerini ve insanlığa faydalı olmalarını amaçladıklarını dile getiren Can, ilk yardım konusunda farkındalığın artırılmasının önemine dikkati çekti.

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Foto - Türk Kızılay ve YTB birlikte organize etti: Yabancı öğrencilere ‘ilk yardım’ eğitimi

"300 binin üzerinde öğrenciye ev sahipliği yapıyoruz" YTB Başkan Yardımcısı Murat Kazancı da ilk yardım ve göç temasına işaret ederek, "Ülkemiz, 300 binin üzerinde öğrenciye ev sahipliği yapıyor. Biz de YTB olarak, ülkemizde eğitim alan öğrencilerimize ilk yardım bilincini hatırlatmak amacıyla bu etkinliğe destek olduk. Öğrenciler, ülkemizin, toplumumuzun önemli bir parçası. Öğrencilerimiz, hayatın her alanında kendi başlarına gelebilecek veya şahit olabilecek kazalar, hastalık durumları konusunda bilgi aldı." diye konuştu. Konuşmaların ardından uluslararası öğrenciler, YTB Ankara Ofisinin bahçesinde Genç Kızılay gönüllülerinin katılımıyla eş zamanlı gerçekleştirilen ilk yardım simülasyonuna iştirak etti. Eğitim kapsamında katılımcılara uygulamalı kalp masajı da yaptırıldı.

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