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Diyarbakır’da zehir tacirlerine dev operasyon! 25 bin kökten fazla kenevir ele geçirildi!

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Diyarbakır’da zehir tacirlerine dev operasyon! 25 bin kökten fazla kenevir ele geçirildi!

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü, zehir tacirlerine ve terörün en büyük finans kaynağı olan yasa dışı kenevir ekimine darbe vurmaya devam ediyor.

#1
Foto - Diyarbakır’da zehir tacirlerine dev operasyon! 25 bin kökten fazla kenevir ele geçirildi!

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde; Özel Harekat, Havacılık ve diğer birimlerin katılımıyla kentin farklı noktalarında devasa bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

#2
Foto - Diyarbakır’da zehir tacirlerine dev operasyon! 25 bin kökten fazla kenevir ele geçirildi!

Operasyon kapsamında yasa dışı ekildiği tespit edilen 25 bin 625 kök kenevir ele geçirilerek anında imha edildi.

#3
Foto - Diyarbakır’da zehir tacirlerine dev operasyon! 25 bin kökten fazla kenevir ele geçirildi!

Zehir bataklığını kurutmaya kararlı olan emniyet güçleri, operasyonda teknolojinin tüm imkanlarını seferber etti. Arama tarama faaliyetleri boyunca polis helikopterleri ve insansız hava araçları (İHA) havadan kesintisiz destek sağladı. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla araziye gizlenmiş binlerce kök kenevir tek tek tespit edilerek temizlendi. Güvenlik güçlerinin zehir tüccarlarına yönelik amansız mücadelesinin kararlılıkla süreceği vurgulandı.

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