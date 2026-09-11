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Gündem Turizm için yaptırmıştı, şimdi virane halde: Merhum Yazıcıoğlu'nun emaneti harabeye döndü
Gündem

Turizm için yaptırmıştı, şimdi virane halde: Merhum Yazıcıoğlu'nun emaneti harabeye döndü

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Turizm için yaptırmıştı, şimdi virane halde: Merhum Yazıcıoğlu'nun emaneti harabeye döndü

Kamuoyunda "Süper Vali" olarak bilinen merhum Recep Yazıcıoğlu’nun yayla turizmini geliştirmek amacıyla Aydın’da yaptırdığı Paşa Yaylası Oteli’nin hali içler acısı. Kapı, pencere ve elektrik kabloları sökülen binanın demirbaşlarının da çalındığı görüldü. 1.200 metre rakımdaki tesisin harabeye dönmesine tepki gösteren bölge sakinleri, metruk haldeki otelin restore edilerek yeniden turizme kazandırılmasını talep ediyor.

Kamuoyunda "Süper Vali" olarak bilinen merhum Recep Yazıcıoğlu’nun Aydın’da yayla turizmini geliştirmek amacıyla inşa ettirdiği Paşa Yaylası Oteli, bakımsızlık ve tahribat nedeniyle atıl hale geldi. Bin tonluk doğasıyla dikkat çeken bölgedeki tesisin harabeye dönmesi tepki çekerken, bölge halkı otelin onarılarak yeniden turizme kazandırılmasını istiyor.

Görev yaptığı illerde imza attığı projeler ve sıra dışı yönetim anlayışıyla hafızalara kazınan merhum Vali Recep Yazıcıoğlu’nun Aydın Valiliği yaptığı 1989-1991 yılları arasında hayata geçirdiği Paşa Yaylası Oteli, yıllardır süren ilgisizlik nedeniyle kullanılamaz duruma geldi.

 

DEMİRBAŞLARI ÇALINDI, CAMLARI SÖKÜLDÜ

Yaklaşık 1.200 metre rakımda yer alan, serin havası ve doğal güzellikleriyle bilinen Paşa Yaylası'na konaklama imkanı sunması amacıyla inşa edilen otel, beklentileri karşılayacak şekilde işletilemedi. Uzun süredir atıl durumdaki binanın demirbaşlarının çalındığı, kapı ve pencerelerinin kırıldığı, elektrik kablolarının dahi söküldüğü öğrenildi. Yıllardır hiçbir bakım çalışmasının yapılmadığı bina, yaylayı ziyaret eden vatandaşların ve çevre sakinlerinin tepkisini çekiyor. 

BÖLGE HALKI YENİDEN HİZMETE GİRMESİNİ TALEP EDİYOR

Merhum Yazıcıoğlu’nun vizyon projelerinden biri olan tesisin yeniden ayağa kaldırılmasını isteyen bölge sakinleri, yapının onarılması çağrısında bulundu. Otelin hizmete girmesinin yayladaki konaklama kapasitesini artıracağını vurgulayan vatandaşlar, bu sayede bölge turizminin ve yerel ekonominin yeniden canlanacağını ifade ediyor.

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