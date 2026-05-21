Petro'dan siyonist bakana şamar: Tam bir Nazi gibi davranıyor! Soykırımı gizlemek için insanlara saldırıyorlar!
Terör devleti İsrail’in faşist Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in, esir aldıkları Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik uyguladığı sinsi şiddeti sosyal medyada böbürlenerek paylaşması küresel çapta infial oluşturmaya devam ediyor. İtalya ve İspanya'nın ardından işgalci rejime bir tarihi tokat da Kolombiya'dan geldi. Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, faşist bakan Ben-Gvir'i doğrudan ‘Nazi’ye benzeterek, ‘Gazze'deki soykırımı durdurmak istedikleri için vatandaşlarımıza böyle vahşice davrandılar’ sözleriyle dünyaya haykırdı.
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sosyal medya hesabından İsrail güvenlik güçlerinin Küresel Sumud Filosu aktivistlerine kötü muamelede bulunduğu görüntüleri paylaşan İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'i Nazilere benzetti.
Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesaplarından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.
Paylaşımında, Ben-Gvir'in sosyal medya hesabından yayınladığı görüntülere yer veren Petro, "Bakan Ben-Gvir tam bir Nazi gibi davranıyor. Gazze'deki soykırımı durdurmak istedikleri için vatandaşlarımıza böyle davrandı." ifadesini kullandı.
İSRAİL’İN KÜRESEL SUMUD FİLOSU AKTİVİSTLERİNE KÖTÜ DAVRANIŞI
İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, aktivistlerin tutulduğu Aşdod Limanı'nda İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğu görüntüleri paylaşmıştı.
Görüntülerde, Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı anlar kameraya yansımıştı.
Bu sırada aşırı sağcı Ben-Gvir'in "İşte böyle yapmak gerekiyor." dediği duyulmuştu.
