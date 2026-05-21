Prens William, Avrupa Ligi finalini İstanbul'da izledi
Aston Villa taraftarı Prens William, UEFA Avrupa Ligi finalini izlemek için Beşiktaş Park'taki yerini aldı.
UEFA Avrupa Ligi finali dünya çapında dikkat çeken isimleri İstanbul’da buluşturdu.
Koyu bir Aston Villa taraftarı olduğu bilinen Galler Prensi William da Beşiktaş Park’ta oynanan Aston Villa-Freiburg finalini canlı izlemek için tribünde yerini aldı.
İNGİLİZ BASINI İSTANBUL'A GELME İHTİMALİNİ YAZMIŞTI
İngiliz basınında geçtiğimiz günlerde yer alan haberlerde Prens William’ın İstanbul’daki finale gelme ihtimalinin oldukça yüksek olduğu belirtilmişti.
Beklenen gerçekleşti ve İngiliz Kraliyet Ailesi’nin önemli ismi dev mücadele için Beşiktaş Park'a geldi.