Petlas 2 yılda 160 milyon $’lık yatırım hedefliyor

Petlas Genel Müdürü Hakan Yalnız, forkliftten uçağa kadar 2 bin 500 çeşit ebatta 80 ayrı desende lastik ürettiklerini söyledi. Yalnız, makine parkı ve Ar-Ge iyileştirmeleri için 2005 yılından bugüne kadar 650 milyon dolar tutarında yatırım yapıldığını hatırlattı.

Duayenlerle çalışıyoruz

Ar-Ge çalışmalarını firma bünyesinde bulunan uluslararası akredite test laboratuvarlarında yürüttüklerini anlatan Yalnız, “Indoor ve outdoor testlerimiz var. Bunlara en güzel örnek yarış pistimiz. Tek fabrika olmamıza rağmen sektörde tek outdoor testi yapabilen piste sahibiz. Bunu da kendi pilotlarımızla, teknik ekibimizle ve mühendislerimizle yapıyoruz. Çok güzelbir ekibimiz var ve bu ekibi sürekli güçlendiriyoruz. Sektörde duayen diyebileceğimiz kişilerle çalışıyoruz. Başarı da bununla beraber geliyor” diye konuştu.

Çıta yükseltildi

İstanbul Sanayi Odasının (İSO) hazırladığı ‘Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2021’ listesinde 73’üncü sırada olduklarını aktaran Yalnız, “Geçen yılı 5.2 milyar lira ciroyla tamamladık. Bu rakam, bir önceki sene 2.9 milyar lira idi. 2022’de yakalayacağımız rakam ise 12 milyar lira. Biz ilk 500 kuruluş arasında 5.2 milyar lirayla 73’üncü sıradayız. Bir önceki sene 82’inci sırada idik, 9 basamak atladık. Ondan önceki yıl da 13 basamak birden atlamıştık. İstikrarımız doğru bir şekilde devam ediyor. 2022’de gerçekleştireceğimiz 12 milyar lira ciroyla daha üst sıralara geleceğiz” şeklinde konuştu.

Devlerle yarışıyor

Lastik sektöründe global firmalarla mücadele ettiklerine dikkati çeken Yalnız, şöyle dedi: “Biz Petlas’la Türk bayrağını dünyada en üst seviyelere taşıyoruz. Türkiye içinde sektörde birinciyiz. Ülkemizde satılan her üç lastikten biri Petlas logosu taşıyor. Bu da bizler için gurur kaynağı. Yurt dışına da aynı başarıyı taşıyoruz. Geçen yıl 320 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmiştik. Bu seneki hedefimiz 420 milyon dolar. Yeni piyasalarda da çok rekabetçi durumdayız. Şu anda Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Avrupa pazarına çok ciddi anlamda ürün veriyoruz. Yurt dışındaki rakiplerimiz global oyuncular. Bunlarla tek fabrikada yüzde 100 yerli sermayeyle mücadele etmek kolay değil.”

Kapasite artırımına gidecek

Dünyada Petlas’ın hep Türkiye’yle anıldığına da işaret eden Yalnız, “Mevcutta geçen yıl 40 milyon dolarlık yatırım yaptık. Bu yılki yatırımımız 60 milyon doların üzerinde olacak. Önümüzdeki yıl yaklaşık 100 milyon dolarlık yatırımı hedefliyoruz. Bu yatırım hem kendi kapasitemizi geliştirmek hem yeni bir üretim tesisi açmak yönünde olacaktır” diye ekledi.