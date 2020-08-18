Petkim’den ikinci çeyrekte 145 milyon lira kâr

Yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınına rağmen 145 milyon lira kâr sağlamayı başaran şirket, bu dönemde Türkiye için stratejik önem taşıyan tıbbi malzeme ve ambalaj sektörü ham maddelerinin üretimine öncelik verdi. İkinci çeyrekte toplam satışları 2,2 milyar liraya ulaşan şirket, yurt içi satışlarının payını yılın ilk çeyreğine göre yüzde 10 artırırken, 100 milyon dolar seviyesinde ihracat gerçekleştirdi. SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı ve Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, salgın döneminde dünya genelinde birçok petrokimya tesisi ve rafinerinin üretim kısıtlamasına gittiğine, bazılarının faaliyetlerini geçici olarak durdurduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: “Grubumuz bünyesinde yer alan STAR Rafineri, üretim esnekliği sayesinde salgın koşullarına hızla adapte oldu ve üretim kapasitesini hiç düşürmeden faaliyetlerini sürdürdü. Yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen 2020 bütçesinde belirlediğimiz hedefleri yakaladık” değerlendirmesinde bulundu.