Pet Shop’ta korkunç yangın! Bir sürü hayvan öldü
Bayrampaşa’da bir pet shop mağazasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, aralarında kedi, tavşan ve kuşların bulunduğu çok sayıda hayvan can verdi.
Bayrampaşa'da 3 katlı binanın girişinde bulunan pet shop mağazasında yangın çıktı.
Mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri iş yerinin camlarını kırarak yangına müdahale etti.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken aralarında kedi, tavşan ve kuşların bulunduğu çok sayıda hayvan öldü.