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Peşmergeler de geri dönüyor

Trump’ın, “çekiliyoruz” açıklamasının ardından, ABD’liler bir süre önce bölgeye getirdikleri Peşmergelere destek sözü verip, YPG kıyafetleriyle savaşmalarını istedi, ancak olumsuz cevap aldı.

23 Aralık 2018 Pazar 14:57
Peşmergeler de geri dönüyor

Göksel Çağlav  Ankara

Türkiyenin Fırat’ın doğusuna düzenleyeceği harekat öncesinde, ABD Başkanı Donald Trump’ın çekilme kararından rahatsız olan ABD’liler giderayak yeni oyunlar sahnelemeye çalışıyorlar. Mehmetçiğin harekatını engellemek için türlü hilelere başvuran ABD’liler, terör örgütü PKK/YPG’nin işgalinin devam etmesi için kılıktan kılığa sokmaya çalışıyorlar. Çekilme kararından önce Irak’ta bulunan Suriye peşmergelerini, Türkiye ile terör örgütü PKK/YPG’ye arasına kalkan yapmak isteyen ABD’liler, peşmergeleri 100’er kişilik gruplar halinde Irak’tan Suriye’ye taşıdılar. Çekilme kararı sonrasında peşmerge ile terör örgütünün sözde yöneticilerini bir araya getiren ABD’liler çekilmeye rağmen destek sözü vererek anlaşma sağlanmasını istediler.

Irak’a geri dönüyorlar

ABD, Peşmergeden kıyafetlerini çıkartarak teröristlerin kıyafetlerini giymesini isteyince anlaşma sağlanamadı. Bunun üzerine peşmergeler geldikleri gibi Irak’a geri dönmeye başladılar. ABD’nin asker ve silahlarının yanı sıra Irak’a geçen tırlar içerisinde peşmergelerin de bulunduğu ileri sürüldü. Suriye’de bulunan 200’e yakın peşmergeden 50’sinin Irak’a döndüğü diğer gruplarında ABD askerleriyle birlikte bölgeden çekileceği belirtildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 14:57
  1. Ankara
  2. Fırat’ın doğusu
  3. ABD Başkanı Donald Trump
  4. ABD
  5. Mehmetçik
  6. PKK/YPG
  7. terör örgütü PKK/YPG
  8. peşmergeler
  9. v

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