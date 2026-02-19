  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Peskov’dan ABD’ye tatbikat cevabı: Planlı ve kararlaştırılmış!

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ve İran donanmalarının Umman Denizi ve Hint Okyanusu’nun kuzeyinde gerçekleştirdiği ortak deniz tatbikatına ilişkin Batı medyasında yer alan iddialara son noktayı koydu. Peskov, tatbikatın ABD ile yaşanan güncel gerilimlerle bir bağlantısı olup olmadığı yönündeki sorulara, "Bu manevralar tamamen planlıdır ve takvimi önceden kararlaştırılmıştır" yanıtını verdi.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, gündeme dair açıklamalar yaptı. Peskov, açıklamasında İran ile yapılan tatbikattan Ukrayna ile gerçekleştirilen barış görüşmelerine kadar birçok konuya değindi. Rusya ve İran arasındaki ortak deniz tatbikatlarının Orta Doğu’daki ABD kaynaklı artan gerilimle bağlantılı olmadığına vurgu yapan Dmitriy Peskov, "Bunlar planlı tatbikatlar ve önceden kararlaştırılmıştı" dedi.

Rusya’nın İran ile ilişkilerini geliştirdiğini ve Orta Doğu’daki artan gerilim ortamında tüm taraflara, özellikle de Tahran’a ihtiyatlı davranmaları ve diplomasiyi önceliklendirmeleri çağrısında bulunan Kremlin sözcüsü, "Rusya, İran ile ilişkilerini geliştirmeye devam ediyor. Bu süreçte hem İranlı dostlarımız hem de bölgedeki tüm tarafları itidal göstermeye, temkinli davranmaya ve çeşitli sorunların çözümünde siyasi ve diplomatik yolları önceliklendirmeye çağırıyoruz" dedi.

 

"Medinsky tarafından verilen değerlendirmeye ek olarak söyleyecek bir şey yok"

Peskov, İsviçre’nin Cenevre şehrinde gerçekleştirilen ABD-Rusya-Ukrayna üçlü görüşmelerinin şu anda kamuya açıklanacak bir aşamada olmadığını söyleyerek, "Detaylara girmek istemiyoruz. Bunu yapmayacağız" diye konuştu.

Kremlin Sarayı sözcüsü, Cenevre görüşmelerinde Rusya’nın başmüzakerecisi olan Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinsky tarafından yapılan değerlendirmeye ek olarak söyleyecek bir şey olmadığını söyledi.

 

"Rusya ve ABD başkanları arasında bir görüşme planı yok"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında görüşme olup olmayacağı sorusu üzerine Peskov, "Şu anda Rusya ve ABD başkanları arasında bir görüşme planı yok" ifadelerini kullandı.

