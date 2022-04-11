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Dünya Peskov: "NATO, barış ve istikrar sağlayan bir ittifak değil"
Dünya

Peskov: "NATO, barış ve istikrar sağlayan bir ittifak değil"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılması halinde Avrupa'da güvenliğin artmayacağını söyledi. Peskov, "NATO, barış ve istikrar sağlayan bir ittifak değildir" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-04-11 16:10:00 -
Peskov: "NATO, barış ve istikrar sağlayan bir ittifak değil"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, son dönemde gündemde daha fazla yer alan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girme ihtimalini değerlendirdi.

"Avrupa'daki güvenliği artırmaz"

NATO'nun bir çatışma aracı olduğunu savunan Peskov, "NATO barış ve istikrarı sağlayan bir ittifak değildir, İttifak bir çatışma aracıdır. İttifak'ın daha fazla genişlemesi de kesinlikle Avrupa’da güvenliği artırmaz" yorumunda bulundu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 7 Nisan'da NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Ukrayna savaşının aylar hatta yıllarca sürebileceğini, Finlandiya ve İsveç'in İttifak'a dahil olmayı istemeleri durumunda, bu talebin hızlı biçimde gerçekleştirileceğini söylemişti.

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