Peşkeş ortaya çıkınca satışı iptal etti

Harun Sekmen İstanbul

İstanbul’un en gözde semtlerinden Merter’deki İBB’ye ait devasa binayı yok pahasına sattığının ifşa olmasının hemen akabinde ihaleyi apar topar iptal etmek zorunda kalan CHP’li Başkan Ekrem İmamoğlu, akabinde ise akıllara zarar bir yöntemle imaj düzeltmeye çalıştı. 450 milyon liralık binayı 150 milyon liraya satan, suçüstü enselenince de ‘kamu yararını gözeterek ihaleyi iptal ettiğini’ duyuran İmamoğlu, peşkeşi gizlemeye çalıştı. CHP’nin vurgununu afişe eden AK Partili Meclis Üyesi Erdem Kertişçi ise okuyucularımıza özel açıklamalar yaptı.

Deşifre olunca iptal ettiler

İmamoğlu’nun satışı iptal ederek imaj düzeltme çabalarının komedi olduğunu kaydeden AK Partili Meclis Üyesi Erdem Kertişçi, “Burada dikkat edilmesi gereken ana husus, satışın müzayede yani açık artırma yoluyla yapılmasıdır. Daha da ilginci biz bunu sonrada öğrendik ki satışa da tek alıcı katılıyor. İmar planında kamu binası gözüken bir yer başka hiçbir amaçla kullanılmazken, ne amaçla satıldı ve alındı bilemiyoruz. 147 milyon lira döviz cinsinden 17 milyon dolara denk geliyor. O bölgede 100 metrekarelik dükkanlar bile 1 milyon dolara gidiyor. Emsal değerinin çok altında bir satış gerçekleştiriliyor. Binayı yeniden yapmaya kalksanız 450 milyon lira tutuyor. Kamu bilinçli olarak zarara uğratılıyor” dedi. Satışın iptal edilmesi noktasında Cumhur İttifakı grubunun emeklerinin olduğunu vurgulayan Kertişçi, “Tevfik Göksu Başkanın ve meclisin mücadelesi sonucu satışı iptal etmek zorunda kaldılar. Erdoğan döneminde alınmış, AK Parti döneminde yapılmış bunlar satıyor. Burayı yeniden yapmaya kalksanız 450 milyon lirayı aşarken siz 150 milyona satıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Emsal değerinin altında satış

Satış noktasında da usulsüzlüklerin olduğunu kaydeden Kertişçi, “Açık artırmayla olan satışa tek bir kişi katılmış. Biz bunu sonradan öğrendik. İmar planında kamu binası gözüken bir yere hiçbir şey yapamazsınız. Biz siyasi olarak baskı yaptık, işin üzerine gittik. Sonuç olarak satışı durdurduk” şeklinde konuştu. Satış gerçekleşseydi çok büyük bir maddi kayıpla karşılaşılacağını belirten Kertişçi, “Dolar kurunda baktığımızda binanın satışı 17 milyon dolara denk geliyor. O bölgede 100 metrekarelik dükkanlar bile 1 milyon dolara satılıyor. O bölge insanları bize ulaştı. Binanın değerinin 1 milyar lirayı bulacağını söyledi” dedi.

Kamu yararı nerede?

İmamoğlu’nun imaj düzeltme çabalarının beyhude olduğunu kaydeden Kertişçi, “Madem kamunun yararını gözetiyorlardı neden böyle bir ihale yaptılar. Şimdi yapmaya kalksanız o fiyata yapamayacağınız binayı çok cüzi miktara elden çıkartıyorsunuz. Hem de yanlış usullerle. Sonra da kamu yararı diyorsunuz. Başkan Göksu ve bizler baskı yapmasaydık satışı tamamlayacaklardı” şeklinde konuştu.

