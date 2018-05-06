Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Peşin öde yüzde 90 indirimden yararlan

Hükümetin açıkladığı reform paketi, sigorta primi ile vergi borçları olanlara yeni bir fırsat sunuyor. Borçlarını peşin ödemeyi tercih edenler, yüzde 90 indirim imkânından yararlanacak.

06 Mayıs 2018 Pazar 11:47
Peşin öde yüzde 90 indirimden yararlan

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülen ve Cumhurbaşkanı’nın onayı ile yürürlüğe girecek olan reform paketi, sigorta primi ile vergi borçlarının yeniden yapılandırılarak, indirimli ve taksitli ödenmesini öngörüyor. Sosyal Güvenlik Danışmanı Resul Kurt, yapılandırmanın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Maliye ile barış anlamına geldiğini söyledi.

YENİ BİR SAYFA AÇILDI

Sürecin başlamasıyla yeni bir sayfa açılacağını kaydeden Kurt, yapılandırmanın şartlarını şöyle açıkladı: “Vergiler ile vergi cezaları, idari para cezaları, öğrenim ve katkı kredisi, gümrük vergileri ve cezaları, sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bu alacaklara uygulanan her türlü faiz, zam, gecikme cezası ve gecikme faizi gibi fer’i alacaklar yapılandırılacak. Alacaklar mutlaka ve mutlaka 31 Mart 2018 tarihi ve öncesine ait olmalı. Kamu borçları için 2 ay içinde başvuru yapmalı

TAKSİTLER 2 AYDA BİR

Taksit sürelerine değinen Kurt, “Maliye, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, il özel idareleri, belediyeler, YİKOB için kanunun yayınlandıktan 4 ay sonra; SGK alacaklarında da 3 ay sonra ilk taksitler ödenecek” dedi. Ödemelerin 2 ayda bir yapılacağını vurgulayan Kurt, “Borçlar 18 aya kadar taksitle ödenebilecek. Taksit süreleri 6 aydan 18 aya kadar seçilebilecek. Seçimlerin başvuru esnasında yapılması şart” ifadelerini kullandı.

PEŞİN ÖDEYECEKLERE MÜJDE

Kurt, borçlarını peşin ödeyecek olanlara da önemli imkânlar sunulacağını dile getirdi. Kurt, “İlk taksit süresi içinde katsayı ödenmeden borcun tamamı kapatılabilecek. Peşin ödeme halinde borçlar üzerindeki fer’i alacaklar yerine Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık değişim oranlarına göre belirlenecek tutarın yüzde 90’ından vazgeçilecek. İdari para cezalarında ise yüzde 25 indirim uygulanacak” müjdelerini verdi.

Taksitli ödeme tercih edilmesi halinde borç tutarında uygulanacak kat sayılar şöyle:

6 aylık taksit için (1.045)

9 aylık taksit için (1.083)

12 aylık taksit için (1.105)

18 aylık taksit için (1.15)

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 11:47
  1. Türkiye Büyük Millet Meclisi
  2. Sosyal Güvenlik Danışmanı Resul Kurt
  3. Sosyal Güvenlik Kurumu
  4. Maliye
  5. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
  6. Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kıskandıran tablo! Salon tıklım tıklım
    1. Kıskandıran tablo! Salon tıklım tıklım
    2. Son dakika! Turistleri taşıyan otobüs..
    3. Meclis, milyonları ilgilendiren tasarı..
    4. Belli oldu! İşte Cengiz Ünder'in dudak..
    5. 'Arap koyunu' üreticiyi sevindirdi
    6. Düzce'de kaza: 10 kişi yaralı
    7. Türkiye'yi üzen "Salah" gerçeğini..
    8. Başbakan Yıldırım: İstanbul'da doğup..
    9. CHP'li isimden Karamollaoğlu itirafı:..
    10. 150 kişilik bisiklet grubu Osmangazi..
    11. Anadolu'dan TOKİ'ye yoğun talep
    12. Karaman'da bıçaklanan çocuk, bahçe..
    13. Trabzonspor'a kendi evi yaramıyor!
    14. 13 yaşındaki çocuğun sabıkası şoke etti!
    15. Karamollaoğlu ve Perinçek son imza..
    16. Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde tarihi..
    17. Elazığ’da zehir tüccarları her yolu..
    18. Trabzonspor iki yıldızın bonservisini..
    19. Adım adım Premier Lig'e! Yıllık 2.5..
    20. Otomotiv ihracatı 27 aydır aralıksız..
    Kuveyt Türk
    'Ben de şerefsizim' diyen Selda Bağcan gönlündeki adayı açıkladı
    'Ben de şerefsizim' diyen Selda Bağcan gönlündeki adayı açıkladı
    Şahan Gökbakar'dan bir rezil film daha!
    Şahan Gökbakar'dan bir rezil film daha!
    Aykut Kocaman'dan çarpıcı açıklama: Akhisar yedekleri oynatırsa diğer takımlara...
    Aykut Kocaman'dan çarpıcı açıklama: Akhisar yedekleri oynatırsa diğer takımlara...
    HDP kimi destekleyecek? Ahmet Hakan açıkladı
    HDP kimi destekleyecek? Ahmet Hakan açıkladı
    Zonguldak'ta evinin çatısında yaptı! Duyan görmek için geliyor...
    Zonguldak'ta evinin çatısında yaptı! Duyan görmek için geliyor...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Leman'dan skandal karikatür! Şerife Boz'a...
    Leman'dan skandal karikatür! Şerife Boz'a...
    Beşiktaş'a kötü haber! Küme düşürülebilir
    Beşiktaş'a kötü haber! Küme düşürülebilir