Peşin öde yüzde 90 indirimden yararlan

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülen ve Cumhurbaşkanı’nın onayı ile yürürlüğe girecek olan reform paketi, sigorta primi ile vergi borçlarının yeniden yapılandırılarak, indirimli ve taksitli ödenmesini öngörüyor. Sosyal Güvenlik Danışmanı Resul Kurt, yapılandırmanın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Maliye ile barış anlamına geldiğini söyledi.

YENİ BİR SAYFA AÇILDI

Sürecin başlamasıyla yeni bir sayfa açılacağını kaydeden Kurt, yapılandırmanın şartlarını şöyle açıkladı: “Vergiler ile vergi cezaları, idari para cezaları, öğrenim ve katkı kredisi, gümrük vergileri ve cezaları, sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bu alacaklara uygulanan her türlü faiz, zam, gecikme cezası ve gecikme faizi gibi fer’i alacaklar yapılandırılacak. Alacaklar mutlaka ve mutlaka 31 Mart 2018 tarihi ve öncesine ait olmalı. Kamu borçları için 2 ay içinde başvuru yapmalı”

TAKSİTLER 2 AYDA BİR

Taksit sürelerine değinen Kurt, “Maliye, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, il özel idareleri, belediyeler, YİKOB için kanunun yayınlandıktan 4 ay sonra; SGK alacaklarında da 3 ay sonra ilk taksitler ödenecek” dedi. Ödemelerin 2 ayda bir yapılacağını vurgulayan Kurt, “Borçlar 18 aya kadar taksitle ödenebilecek. Taksit süreleri 6 aydan 18 aya kadar seçilebilecek. Seçimlerin başvuru esnasında yapılması şart” ifadelerini kullandı.

PEŞİN ÖDEYECEKLERE MÜJDE

Kurt, borçlarını peşin ödeyecek olanlara da önemli imkânlar sunulacağını dile getirdi. Kurt, “İlk taksit süresi içinde katsayı ödenmeden borcun tamamı kapatılabilecek. Peşin ödeme halinde borçlar üzerindeki fer’i alacaklar yerine Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık değişim oranlarına göre belirlenecek tutarın yüzde 90’ından vazgeçilecek. İdari para cezalarında ise yüzde 25 indirim uygulanacak” müjdelerini verdi.

Taksitli ödeme tercih edilmesi halinde borç tutarında uygulanacak kat sayılar şöyle:

6 aylık taksit için (1.045)

9 aylık taksit için (1.083)

12 aylık taksit için (1.105)

18 aylık taksit için (1.15)