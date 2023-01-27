Peş peşe uyarılar geliyor! Saat verildi hazır olun o illere çok fena geliyor: Yoğun kar, sis ve pus uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Antalya'da kuvvetli, merkez ve batı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli, akşam saatlerinden itibaren Burdur'un doğusu ile Isparta'nın güneyinde ise kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre bugün itibarıyla yurdun çoğu bölgesinde; kar, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Pazar ve pazartesi günü İstanbul'un yüksek kesimlerinde ara ara sulu kar geçişlerinin görülebileceği iddiaları gündemdeyken, 'İstanbul'a kar ne zaman yağacak?' sorusuna Prof. Dr. Orhan Şen’den dikkat çeken açıklama geldi.

Yağışların 1100-1200 metre üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

Bu gece saatlerinden sonra Balıkesir ve Çanakkale çevrelerinde de kuvvetli, Balıkesir'in batı ilçelerinde çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, fırtına, dolu, hortum, kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji lapa lapa kar yağacak illeri açıkladı! Alarm verildi...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Güney ve Kıyı Ege'de kuvvetli, Balıkesir’in batı kıyıları, İzmir, Aydın’ın batısı ve Muğla ile Antalya’nın merkez ve batı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Güney ve Kıyı Ege ile Göller Yöresi'nde kuvvetli, Balıkesir’in batı kıyıları, İzmir, Aydın’ın batısı ve Muğla ile Antalya’nın merkez ve batı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak , 1200 m üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgârın, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve batısında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/sa) şeklinde beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

HANGİ İLLERE KAR YAĞACAK?

Cumartesi günü İç Anadolu Bölgesi'nde Ankara, Çankırı, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray'da karla karışık yağmur, Sivas ve çevresinde karla karışık yağmur, Doğu Anadolu'da Bingöl, Muş, Tunceli, Elazığ, Hakkari, Kars, Iğdır, Ardahan, Erzincan, Erzurum'da yoğun kar bekleniyor.

Karadeniz Bölgesi'nde ise Bolu, Karabük, Kastamonu'nda karla karışık yağmur, Gümüşhane ve Bayburt'ta kar yağışı görülecek.

Pazar günü, Batı Akdeniz'in kuzeyi, İç Anadolu'nun iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında parçalı çok bulutlu, kalan kesimlerde yağışlı hava etkili olacak. Yağışlar Ege ve Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerde ise kar şeklinde olacak.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yağışlı havanın etkisiyle hafta sonundan itibaren azalması bekleniyor.

Önümüzdeki hafta ise yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde yağışlar etkisini sürdürecek. Yağışlar kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde ise Kar şekilde olacak.

Ocak ayının sonuna gelinmesine rağmen hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, "Kış hiç gelmeyecek mi?" sorularına neden oldu. Özellikle İstanbul'da hava sıcaklıkları son iki gündür yavaş yavaş düşmeye başlarken, meteoroloji uzmanları mega kent için Şubat ayını işaret etti.

ŞUBAT'IN İLK HAFTASI İSTANBUL'DA KAR BEKLENİYOR

Avrupa'daki yüksek basınç Türkiye'ye yağış olarak gelirken, NTV Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, İstanbul'da şubat ayının ilk haftasında kar yağışının beklendiğini belirtti. Çalışkan, İstanbul'da 4 Şubat'ta kar yağabileceğini söyleyerek, "Art arda gelecek ve devamı olacak yağışlar gerçekleşecek. 27 Ocak-10 Şubat arasında sıklıkla yağış göreceğiz. Yoğun kar yağışı alacak kentlerimiz de olacak." ifadelerini kullandı.

ORHAN ŞEN DE İSTANBUL İÇİN ŞUBAT'IN İLK HAFTASINI İŞARET ETTİ

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Orhan Şen de İstanbul'da kar yağışı için Şubat'ın ilk haftasını işaret etti. Doğu Anadolu Bölgesi'nde cuma ve cumartesi günü yoğun kar yağışı gerçekleşeceğini söyledi.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN GELECEK?

Prof. Dr. Orhan Şen, "Bu hafta Türkiye yağışlı bir hava kütlesinin etkisine girecek. Cuma sabaha karşı kuvvetli bir yağış geliyor. Marmara bölgesi de bu etkili yağışın etkisine girecek ama Güney Ege'de Çanakkale, Balıkesir'de su baskınları da olabilir.

Bu yağmur cumartesi ve pazar günleri iç kısımlara doğru ilerleyecek. İç bölgelere geldiği zaman karla karşılık yağmura dönecek. Pazartesi ve salı günleri ise Doğu Anadolu'da kar yağışı, İç Anadolu'da kar yağışı biraz süreklilik kazanacak gibi görünüyor. Tabi bir damla yağmurun bile barajlara faydası var. Bu yağış %30'ların altına düşen baraj seviyesini büyük ihtimal yukarı çıkaracaktır. Burada tabii önemli olan tarımsal ve içme suyu açısından kar yağışıydı. Kar yağışı da bu önümüzdeki hafta sonundan itibaren Anadolu'ya giriyor. Bu arada kayak merkezlerinde kar yağışı hafta sonundan itibaren başlayacak.

İstanbul kar yağışı zor geliyor. Her sene böyle oluyor. Isı havası oluyor. İstanbul çok metropolitan bir alan. Binalar, asvaltlar var. Şehir içi 5 derecenin altına düşmesi lazım ki o zaman İstanbul'a kar yağsın. Bu gelen yağış kütlesiyle İstanbul'a kar yağabilirdi ama şehir olmasaydı. Etrafına baktığımız zaman Bursa'da, Kocaeli'de yağışlar gelecek. İstanbul'da ise yükseklere kar yağışı yapabilir. Ama daha kışın ortasındayız, İstanbul'a kar yağar mı ilerleyen süreçte bakacağız.

21 KENTE SARI VE TURUNCU ALARM

Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Çanakkale, Denizli, Isparta, İzmir, Kayseri, Konya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Sivas, Uşak, Yozgat, Aksaray, Karaman

9 KENTTE SARI VE TURUNCU ALARM

Meteoroloji Antalya için turuncu alarmda bulundu.

Kayseri, Konya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Yozgat, Aksaray, Karaman’da ise sarı kodlu uyarı yapıldı.