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Dünya Peş peşe havalanıp operasyona başladılar! Türk SİHA'ları ile harekete geçtiler
Dünya

Peş peşe havalanıp operasyona başladılar! Türk SİHA'ları ile harekete geçtiler

Daha önce Türkiye'den SİHA satın aldığı yönünde haberler çıkan Somali'nin semalarında Bayraktar TB2 tipi silahsız insansız hava araçları görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2022-07-07 11:42:00 -
Peş peşe havalanıp operasyona başladılar! Türk SİHA'ları ile harekete geçtiler

Somali'den yerel kaynakların aktardığı bilgiye göre, Bayraktar TB2 tipi silahlı insansız hava aracı (SİHA) dün öğle saatlerinde başkent Mogadişu semalarında görüntülendi.

Doğu Afrika ülkelerinden Etiyopya ve Cibuti'nin Türkiye'den Bayraktar SİHA satın aldığı daha önce gündeme gelmiş ve bu ülkeler kısa süre önce gerçekleştirdikleri askeri törenlerde Bayraktar SİHA'ları sergilemişti.

Mogadişu semalarında görüntülenen SİHA'nın Etiyopya yönetimine ait olabileceği ihtimali de gündemdeyken, Mogadişu'da Türkiye tarafından desteklenen yönetimin bir süredir Eş Şebab'a karşı istihbari amaçlı SİHA'ları kullandığı ifade ediliyordu.

Somali'de ABD'ye ait SİHA'lar da ülkenin geniş bir kesimini kontrol altında tutan Eş Şebab'a karşı hava saldırıları gerçekleştiriyor.

Türkiye'ye ait SİHA'ların ise henüs Somali topraklarında kayda geçmiş bir saldırısı bulunmuyor.

Kaynak: Mepa News

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