Peş peşe gelen ve durmayan metrobüslere isyan eden adamın çözümü şaşırttı
İstanbul'da peş peşe gelen ve durakta durmadan giden metrobüslere sinirlenen adam isyan etti. Beylikdüzü durağında bekleyen bir vatandaş, metrobüsün önünde durarak sürücüyle tartıştı.
Beylikdüzü Metrobüs Durağında arka arkaya geçen 5 metrobüs, duraktaki yoğunluğa rağmen durmayarak yoluna devam etti. Metrobüslerin durmaması durakta bekleyenleri isyan etme dereceğine getirdi.
Bir vatandaş metrobüsün önünde durdu
Bu sırada durakta bekleyen bir vatandaş, güzergaha çıkarak dörtlü sinyallerini yakarak durmayıp devam edecek olan, başka bir metrobüsün önünde durdu. Metrobüs sürücü ise fren yaparak durakta beklemek zorunda kaldı. Metrobüslerin durmayıp devam etmesine tepki amaçlı yola çıkan vatandaş, bir süre metrobüs şoförüne sitemde bulundu.
Metrobüsün kapısı açıldı
Metrobüsün kapılarını açmasının ardından ise, vatandaşlar araçlara binip yoluna devam etti. Yaşanan ilginç anlar ise üstgeçitte bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.