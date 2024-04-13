Peş peşe bebek ölümleri gerçekleşiyor! 3 bakteri tespit edildi

Trinidad ve Tobago'nun en büyük hastanesinde art arda bebek ölümleri yaşandı. Bebek ölümleri nedeniyle büyük tedirginlik yaşandı. Bebeklerin sepsis sonucu hayatlarını kaybettiği belirlendi. İşte detaylar...

Karayip ülkeleri Trinidad ve Tobago'da 7 prematüre bebeğin ani ölümü tedirginliğe neden oldu.

Karayipler'deki ada ülkesinde son dört günde 7 bebek bakteriyel enfeskiyon sonucu hayata veda etti. Ülkenin en büyük sağlık kurumu olan Port of Spain Hastanesi'nde yaşanan ölümlerin, yenidoğan ünitesindeki bakteriyel enfeksiyon salgınının sonucu olduğu ortaya çıktı.

Ölen bebeklerin tamamının 32 haftadan önce doğduğu ve yoğun bakım ünitesinde kaldığı bildirildi.

ÜÇ AYRI BAKTERİ BULUNDU

Kuzeybatı Bölgesel Sağlık Kurumu (NWRHA), bebeklerin sepsis sonucu hayatlarını kaybettiğini bildirdi. Laboratuvar testlerinde de, bebeklerin kanında Serratia marcesens, ESBL Klebsiella pneumoniae ve Klebsiella aerogenes bakterileri tespit edildiği aktarıldı.

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NWRHA, yüksek doz antibiyotik tedavisi ve tüm çabalara rağmen bebeklerin kurtarılamadığını belirtti. Kurum, 7 Nisan'dan beri yeni ölüm yaşanmadığını ve salgının kontrol altına alındığını kaydetti.