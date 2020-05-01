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'Pes' dedirten istismar! "Aman evden çıkmayın" diyen İsmail Küçükkaya boğaz keyfi yaptı

Fox TV Haber Sunucusu İsmail Küçükkaya boğazda keyif yaparken kayda alındı. Emirhan İskelesi önünde Sarıyer’e doğru ilerleyen Küçükkaya vatandaşlarca görüntülendi. Bir yandan yürüyüş yapan Küçükkaya’nın diğer yandan sosyal medyayı gözetlemesi dikkat çekti. Gazetecilere sokağa çıkma yasağı uygulanmazken Küçükkaya’nın bunu istismar ederek boğazda gezinti yapması garipsendi.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 20:05:00 -
'Pes' dedirten istismar! "Aman evden çıkmayın" diyen İsmail Küçükkaya boğaz keyfi yaptı

Fox TV Haber Sunucusu İsmail Küçükkaya İstanbul Boğazında gezerken görüntülendi. Gazetecilere yönelik sokağa çıkma yasağı olmamasına rağmen Küçükkaya'nın bunu sahilde gezintiye çıkarak istismar etmesi tepki çekti.

 

İsmail Küçükkaya öğlenden sonra Emirgan İskelesi önünde Sarıyer istikametine yürüyüş yaparken vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Boğaz hattında ilerleyen Küçükkaya'nın bir yandan boğazın tadını çıkarırken diğer yandan sosyal medyayı gözetlemesi dikkat çekti.

Küçükkaya'nın tedbiren günlük kıyafet tercih ettiği görüldü. Küçükkaya'nın herhangi bir gazetecilik faaliyet içerisinde olmadığı görüldü. Sabah saatlerinde FOX TV'de programını yapmış ve bitirmişti.

İsmail Küçükkaya, bu sabah FOX TV yayınında "Bugün, yarın ve Pazar sokağa çıkma kısıtlamaları var. Aman diyorum, aman! Bu kısıtlamalara harfiyen uyalım da şu Koronavirüs belasından sağ salim kurtulalım" demesi dikkat çekmişti.

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