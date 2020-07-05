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Yerel

Pes dedirten görüntüler! Dansözü gören koronavirüsü unuttu

İş yeri açılışında dansöz oynattılar. Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı. Görüntüler 'pes' dedirtti.

Yeniakit Publisher
2020-07-05 13:54:00 -
Pes dedirten görüntüler! Dansözü gören koronavirüsü unuttu

Bursa’da sosyal mesafe ve maske kuralının hiçe sayıldığı iş yeri açılışında davul zurna çalıp, dansöz oynattılar. Görüntüler sosyal medyada tepki çekti. 

Merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi’ndeki bir çanta dükkanının açılış töreninde davul zurna çalınıp, dansöz oynatıldı. Dansözü görüp, müziğin sesini duyan çevredeki vatandaşlar ise iş yeri önünde kalabalık oluşturdu. Sosyal mesafe ve maske kuralının hiçe sayıldığı o görüntüler ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sağlık Bakanı Koca Bursalıları uyarmıştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, önceki gün Bursa’da yapılan bir sokak düğününde sosyal mesafe ve maske kuralının hiçe sayılmasının kaygı verici olduğunu belirtmiş, kentteki vaka sayılarındaki artışa dikkati çekmişti.

Ancak Bakan Koca’nın bu paylaşımından sonra da Bursa’da manzara değişmedi. Merkez Yıldırım ilçesinde yapılan bir sokak düğününde sosyal mesafe ve maske kuralı hiçe sayıldı. Davetlilerin el ele tutuşup oynadığı görüntüler, sosyal medyada tepki çekti.

 

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Yorumlar

Eray ZN

Koronayi gectim. İs yeri acilisinda dansoz oynatmak nedir. O is yerine bereket gelir mi hic?
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Alm

Cahiliye devri insanları
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