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Yaşam Pes artık! Yaralı gencin yanında eğlenip video çektiler
Yaşam

Pes artık! Yaralı gencin yanında eğlenip video çektiler

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bıçakla yaralanan gencin yanına gelerek o anları kayıt altına alıp gülüşen genç kadınlar 'yok artık' dedirtti.

Yeniakit Publisher
2022-03-30 17:06:00 -
Pes artık! Yaralı gencin yanında eğlenip video çektiler

Antalya’da kavga sonucu bıçaklanarak yaralanan kişinin karşısına geçen iki kadın, cep telefonu kamerasıyla yaralının o anlarını gülüşerek çekti, kameraya da poz vermeyi ihmal etmedi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, videoyu çeken kadına bazı kullanıcılar tepki gösterdi.

Dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi’nde ismi öğrenilemeyen genç yaşlardaki bir kişi, çıkan kavgada bıçaklanarak yaralandı. Durumu ağır olmadığı öğrenilen yaralı, sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu.

Yaralı gencin yanında eğlendiler

Genç adam duvara yaslanıp acı içerisinde kıvranırken, olayı merak edip gencin yanına gelen iki kadından birisi, o anları cep telefonuyla kayda aldı. Kayıt esnasında gülüşen kadınlar, kameraya poz vermeyi de ihmal etmedi.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülere bazı kullanıcılar tepki gösterdi.

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