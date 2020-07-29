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Gündem

Pes artık! LGBTİ'yi mübarek bayramımıza da alet ettiler

CHP'li Adana Çukurova Belediye Başkanı Av. Soner Çetin Kurban Bayramı'nı kutlamak için hazırladığı afişte LGBTİ'li sapkınları temsil eden renkleri kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-29 21:56:00 -
Pes artık! LGBTİ'yi mübarek bayramımıza da alet ettiler

Taha Emre ÖZDEMİR  yeniakit.com.tr

İslam alemi Kurban Bayramı heyecanını yaşarken CHP'li Belediye Başkanı Soner Çetin'in bayram kutlamak için hazırladığı afişte kullandığı LGBTİ renkleri pes dedirtti.

Her fırsatta destek veriyorlar

İstanbul Şişli Belediyesi ve bazı CHP'li vekillerin LGBTİ'lilere destek açıklamaları ve etkinliklerinden sonra Çukurova Belediye Başkanı (Adana) Soner Çetin de sapkınlara destek furyasına katıldı. CHP'li Başkan Çukurova ilçesinin sokaklarına Kurban Bayramı'nı kutlayan afişler astırdı. Afişte pandemiye dikkat çeken Av. Çetin, 'Yeniden kucaklaşmak ümidiyle' ifadelerini kullanırken 'Hayırlı Bayramlar' yazısını ise LGBTİ'li sapkınları temsil eden renklerden seçti.

Açıkça LGBTİ mesajı verdiği gözlenen CHP'li başkana tepki yağdı

Çukurova İlçesi sakinleri CHP'li Belediye Başkanı Soner Çetin'e afişteki renkler nedeni ile tepki gösterdi. 'Her şeyi anladık da mübarek bayramımızı bu sapkınlara nasıl ederler' diye soran Adanalılar afişlerin sokaklardan toplatılmasını istedi.

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Yorumlar

isimsiz

hiç bir renk kimsenin değil,kimseyi temsil etmiyor
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Neron11

Bunların bayram kutlamasında böyle olur, ibnelerin bayramını oluyormuş
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